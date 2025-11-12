Product Owner till Synsam Lifestyle
2025-11-12
Synsam söker nu en Product Owner som vill vara med och utveckla och förvalta vår backendplattform.
Vill du vara med och driva Synsams digitala affär framåt från backend till kundens upplevelse? Som Product Owner hos oss får du en central roll i att utveckla lösningar som binder ihop teknik, data och affär. Här handlar det inte bara om att förvalta en plattform, utan om att utveckla affären från ett backendperspektiv.
Du blir en nyckelperson i att bygga stabila, skalbara och hållbara system som gör det möjligt för Synsam att växa, möta nya kundbehov och skapa en mer sömlös kundresa.
Om rollen
Som Product Owner arbetar du nära Tech Lead, Solution Architect och Portal PO för att planera och prioritera backloggen. Du omsätter affärsbehov, kundinsikter och regulatoriska krav till tydliga och skalbara lösningar i backend och shared modules och ser till att integrationer fungerar stabilt mellan olika delar av Synsams ekosystem.
Rollen innebär både strategiskt och operativt ansvar, du samarbetar med allt från finansieringspartners till CRM-team och affärsutveckling och bidrar till att forma Synsams produktutbud och kundupplevelse i det dolda. Du kommer också att ha möjlighet att fördjupa dig i data för att hitta mönster, optimera processer och stärka relationen till våra kunder.
Ditt huvudansvar
Prioritera uppgifter utifrån affärsmål, kundvärde, regulatoriska krav och långsiktig stabilitet.
Synkronisera roadmap och samordna arbetsflöden med teamet för att skapa tydlighet och framdrift.
Delta aktivt i sprintplanering och övriga agila processer.
Säkerställa att API-kontrakt, felhantering och interna gränssnitt är tydliga, stabila och konsekventa.
Identifiera förbättringsområden genom dataanalys och bidra till en ännu bättre kundupplevelse.
Driva end-to-end-initiativ med kunden i fokus.
Vem är du
Du är analytisk, nyfiken och kommunikativ, och trivs med att vara länken mellan affär, teknik och kund. Du gillar att samarbeta nära utvecklingsteam och arkitekter för att omsätta krav i hållbara lösningar, och du har en naturlig förmåga att se helheten, hur backendbeslut påverkar affären och kundresan.
Du har erfarenhet av att arbeta i komplexa tekniska miljöer där stabilitet, compliance och effektivitet står i centrum. En bakgrund inom systemvetenskap, datateknik, ekonomi eller liknande är meriterande, men vi värdesätter minst lika mycket din praktiska erfarenhet och ditt engagemang för att skapa värde.
Erfarenhet och profil
Erfarenhet som Product Owner eller liknande roll med fokus på backend och integrationer.
God förståelse för API-design, systemintegrationer och modulära plattformar.
Vana av att arbeta i agila, tvärfunktionella team.
Förmåga att dokumentera och definiera krav, API-kontrakt och mätbara mål.
Grundläggande förståelse för regulatoriska krav, dataskydd och compliance i backendlösningar.
Intresse för att arbeta datadrivet och omvandla insikter till förbättringar i kundresan.
Du rapporterar till William Boer, Head of Subscription Development. Tjänsten utgår från vårt huvudkontor på S:t Eriksgatan på Kungsholmen, Stockholm.
Låter det intressant? Det hoppas vi! Urval sker löpande och rollen kan komma att tillsättas med kort varsel, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt. I vår rekryteringsprocess ingår tester, intervjuer samt bakgrundskontroll för slutkandidat. Vi på Synsam värdesätter mångfald och tror att olika perspektiv gör oss starkare, oavsett bakgrund, kön och ålder. Vi ser fram emot att höra från dig!
