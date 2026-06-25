Product Owner till försäkringsbolag
Academic Work Sweden AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-06-25
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, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Bli en nyckelspelare hos vår kund och forma framtidens försäkringslösningar. I denna roll får du driva värdeskapande utveckling i en agil miljö, där din insats gör verklig skillnad för kundernas trygghet.Publiceringsdatum2026-06-25Om tjänsten
Som Product Owner bryggar du gapet mellan affärsbehov och IT-leverans för produkter inom boende och person. Du arbetar i ett tätt samarbete med en IT-chef för att säkerställa att lösningarna håller högsta kvalitet och möter verksamhetens mål.Uppdraget har start i augusti och sträcker sig intalat till slutet av februari 2027.
Du erbjuds En central roll i en värdedriven organisation. Du får arbeta i moderna lokaler och vara en del av en kultur som prioriterar samarbete, personlig utveckling och balansen mellan affärsnytta och teknik.Dina arbetsuppgifter
Du ansvarar för att driva den strategiska och operativa utvecklingen av försäkringsprodukter i en agil miljö.
Definiera och kommunicera produktens vision och mål för att säkerställa kundvärde
Prioritera produktbackloggen baserat på affärsnytta och verksamhetsmål
Underhålla och utveckla produktens roadmap på både kort och lång sikt
Samarbeta tätt med intressenter och utvecklingsteam för att förfina krav
Bevaka marknadstrender och interna förändringar som påverkar produktområdet
Delta i och godkänna acceptanstester för att säkerställa leveranskvalitet
Facilitera workshops och möten för effektiv och värdeskapande leverans
Vi söker dig som
Erfarenhet eller kunskap inom agil produktutveckling
Erfarenhet av backlogg-prioritering och roadmap-planering
God förmåga att hantera intressenter och behovsägare
Flytande kunskaper i svenska
Det är meriterande om du har
Erfarenhet från försäkringsbranschen
Vana av workshop-facilitering
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Förändringsbenägen
Hjälpsam
Målmedveten
Social
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "66Y40S". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450)
Solnavägen 3H (visa karta
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113 63 STOCKHOLM Arbetsplats
Academic Work Sweden AB Jobbnummer
9978163