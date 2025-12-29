Product Owner till Alecta i Stockholm
Vi söker nu två Product Owner till Alecta i Stockholm med fokus på verksamhetsutveckling och agilt samarbete.
Som Product Owner hos Alecta får du kombinera verksamhetsutveckling och förändringsledning i en roll där du gör verklig skillnad.Du kliver in i en trygg organisation som vill framåt där ditt uppdrag är att skapa riktning, leda utveckling och bidra till effektiva, hållbara lösningar i en komplex och reglerad miljö.Här får du förtroende, mandat och möjlighet att påverka samtidigt som balans, samarbete och långsiktighet är en självklar del av vardagen.
Ditt anställningserbjudande
Hos Alecta erbjuds du en förtroendefull och långsiktig roll där du får möjlighet att verka i en ledande roll utan personalansvar. Du tillhör avdelning Kund och Försäkring och är en del av gruppen Verksamhetsstöd som stödjer hela avdelningen. Här får du arbeta nära andra engagerade kollegor med utrymme att påverka, ta ansvar och bidra med din erfarenhet. Rollen ger dig möjlighet att göra skillnad i en verksamhet med tydligt fokus på kvalitet, samarbete och hållbara lösningar över tid. Ditt initiala fokus ligger på rollen som Product Owner för ett agilt utvecklingsteam för att på sikt även arbeta för avdelningen i stort med verksamhetsutveckling och förändringsledning.
Du kommer att arbeta nära en närvarande och tillitsbaserad chef som ger stort förtroende, tydliga förväntningar och stöd när det behövs. Ledarskapet präglas av tillgänglighet, dialog och fokus på att undanröja hinder, vilket skapar goda förutsättningar för dig att lyckas i ditt uppdrag och utvecklas över tid.Publiceringsdatum2025-12-29Arbetsuppgifter
• Leda ett agilt, tvärfunktionellt team inom verksamheten
• Äga och prioritera teamets backlog och roadmap
• Säkerställa värdeskapande leveranser med hög kvalitet
• Driva utveckling, effektivisering och digitalisering av processer
• Hantera risker och incidenter samt säkerställa regelefterlevnad
• Säkerställa ett effektivt verksamhetsinförande
• Förutom arbete i teamet kommer du driva utredningar och uppdrag inom avdelningen
• Samverka med interna intressenter och externa aktörer
Värt att veta
Vi erbjuder inte bara ett engagerande och meningsfullt arbete, utan också motiverade och kompetenta kollegor samt möjligheter till personlig utveckling. Vi prioriterar ditt välmående, din arbetsmiljö och en balanserad livsstil. Vår arbetsplats är belägen på Regeringsgatan i centrala Stockholm, men vi ger även möjlighet till flexibelt arbete och distansarbete under vissa delar av arbetstiden.
Bakgrundskontroll kommer att genomföras på slutkandidat.
Våra förväntningar
Vi söker dig som har jobbat som Product Owner och har erfarenhet av verksamhetsutveckling samt förändringsledning. Du har god förståelse för verksamhetsprocesser, gärna inom försäkring, pension eller bank, och är van att arbeta nära IT i komplexa system utan att vara teknisk specialist.
Du är målmedveten, strukturerad och analytisk, med förmåga att prioritera, samordna och fatta beslut. Som person är du trygg, prestigelös och samarbetsorienterad. Vidare har du som söker högskoleutbildning, talar och skriver flytande svenska samt har goda kunskaper i engelska. Du har god datorvana, arbetar obehindrat i Office 365 och är systemvan, med förmåga att snabbt sätta dig in i nya och komplexa system.
Intresserad?
Rekryteringen sker i samarbete med TNG, specialister på kompetensbaserad och fördomsfri rekrytering, bemanning och interim. Vi ser fram emot att få din ansökan med CV eller LinkedIn-profil, och utan personligt brev, i vårt enkla ansökningsformulär. Notera att vi inte kan ta emot ansökningar via e-post, men att du alltid är välkommen att maila rekryteraren vid frågor. Efter inskickad ansökan kommer vi dels anonymisera dina personuppgifter, dels be dig att göra ett par rekryteringstester, innan vi gör en första bedömning. Givetvis får du mer information om varje steg när det är dags och så snart du skickat in din ansökan kan du följa den i realtid via vår hemsida. Observera att vi gör urval löpande och tjänsten kan därför tillsättas före sista ansökningsdatum. Varmt välkommen! Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tng Group AB
(org.nr 556648-2781), https://www.tng.se/ Arbetsplats
TNG Group AB Kontakt
Rekryteringskonsult och konsultansvarig
Malin Mitzén malin.mitzen@tng.se 0721880133 Jobbnummer
9664618