Product Owner / Assignment manager
Saab Aktiebolag / Chefsjobb / Linköping Visa alla chefsjobb i Linköping
2026-07-08
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Vi tror att framsteg och möjligheter skapas bäst tillsammans. Välkommen till en plats där samarbete gör skillnad.
Vill du arbeta i teknikens framkant och bidra till utvecklingen av både dagens flygsystem och morgondagens autonoma farkoster? Nu söker vi en Product Owner som vill ta helhetsansvar för en bred produkt i en komplex och säkerhetskritisk miljö.
Hos oss får du en unik möjlighet att arbeta nära avancerade simulatorsystem i en komplex och innovativ miljö
Din Roll
Som Product Owner ansvarar du för en produkt som utgör en central del av vår simulatorverksamhet. Du driver riktning, prioritering och värdeskapande i nära samarbete med utvecklingsteam, tekniska ledare och verksamhet.
I rollen kommer du att:
Definiera och driva en tydlig produktvision och roadmap i linje med verksamhetens strategiska mål
Prioritera backlog utifrån verksamhetsnytta, risk och operativ effekt
Arbeta nära tvärfunktionella team inom utveckling, plattform och hårdvara
Säkerställa att lösningar uppfyller krav på resiliens, säkerhet och tillgänglighet
Följa upp och mäta effekt - med fokus på värde, inte bara leverans
Du kommer dessutom ha ett brett kontaktnät och samarbeta med flera olika stakeholders och interna team.
Om teamet
Du blir en del av ett sammansvetsat team med stark intern sammanhållning och ett tydligt servicefokus mot verksamheten. Vi värdesätter en prestigelös kultur där öppen och positiv kommunikation är central.
Hos oss skapar vi framdrift tillsammans - och för dig som vill utvecklas finns möjligheter att röra dig mellan olika team samt arbeta med flera olika simulatorer och riggar. Publiceringsdatum2026-07-08Profil
Vi söker dig som har ett genuint intresse för ledarskap, teknik och helhetsperspektiv - och som motiveras av att skapa verkligt värde i komplexa miljöer. Som person är du nyfiken, analytisk och trivs med att förstå hur saker hänger ihop.
Vi tror att du har:
Erfarenhet som Product Owner eller liknande roll i tekniskt komplexa sammanhang
Förmåga att balansera resursekonomi, teknik och operativa krav
Erfarenhet av agila arbetssätt och produktutveckling
Stark kommunikativ förmåga - du kan navigera mellan teknik, verksamhet och ledning
Ett tydligt driv och ownership mindset
Du har även:
Ingenjörsbakgrund eller motsvarande erfarenhet, gärna civilingenjör
Flera års erfarenhet av utveckling i komplexa system
God förmåga att kommunicera på både svenska och engelska
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saab Aktiebolag
(org.nr 556036-0793)
Bröderna Ugglas Gata (visa karta
)
581 88 LINKÖPING Arbetsplats
Saab Jobbnummer
9997277