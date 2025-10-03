Product Owner - Stockholm
Rasulson Consulting AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2025-10-03
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Rasulson Consulting AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Järfälla
, Botkyrka
eller i hela Sverige
Uppdragsbeskrivning
Vi söker en erfaren Product Owner som vill ta ansvar för att leda och utveckla digitala produkter. I rollen kommer du att arbeta med både backend och frontend, med fokus på att förbättra produkten snarare än kommersiella frågor. Du kommer att ha en central roll i att driva förändringar och förbättringar, och det är viktigt att du trivs med ett högt tempo och är en initiativtagare.Publiceringsdatum2025-10-03Kvalifikationer
Gedigen erfarenhet som Product Owner, gärna från större eller innovativa företag.
Framåtlutad, initiativrik och drivande, med en förmåga att arbeta i ett högt tempo.
Erfarenhet av att leda förändringsarbete och att utveckla nya arbetssätt inom produktägarskap.
Stark förståelse för best practices inom produktägarskap och digital produktutveckling.
Dokumenterad erfarenhet av att förbättra och optimera digitala produkter.
Förmåga att skapa och utveckla produktkataloger.
Teknisk inriktning:
Fokuserar på backend och digitala produkter, men erfarenhet av frontend är meriterande.
Du kommer att vara ansvarig för att säkerställa hur produkten fungerar och identifiera områden för förbättring.
Erfarenhet av att skapa och förbättra produktkataloger.
Det är meriterande om du har erfarenhet inom telekom, till exempel kunskap om mobilabonnemang och liknande tjänster.
Rollen är perfekt för en driven Product Owner som vill vara med och påverka produktens utveckling och förbättring på teknisk nivå.
Startdatum: Omgående
Slutdatum: minst 12 månader
Ansök senast: 10 oktober 2025
Om Rasulson Consulting
Rasulson Consulting är ett specialiserat bemannings- och rekryteringsföretag inom IT-sektorn. Vi samarbetar med ledande tech-bolag och innovativa startupföretag för att erbjuda spännande karriärmöjligheter för dig med intresse för digital utveckling. Genom vår djupa tekniska förståelse och vårt starka nätverk kan vi snabbt matcha rätt kompetenser med rätt uppdrag. Hos oss får du personlig vägledning, regelbunden återkoppling och möjligheten att ta nästa steg i din IT-karriär. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Rasulson Consulting AB
(org.nr 559322-0733)
111 22 STOCKHOLM Kontakt
Yahyo Said yahyo.said@rasulson.com 076 310 18 26 Jobbnummer
9540016