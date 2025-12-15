Product Owner - Nobina Commercial
Nobina är Nordens största och mest erfarna operatör inom kollektivtrafik. Varje dag säkerställer vi att över en miljon människor når arbete, studier och aktiviteter på ett tryggt och hållbart sätt. Inom affärsområdet Nobina Commercial erbjuder vi avancerade och flexibla transportlösningar för företag, myndigheter och organisationer i hela Norden. Nu söker vi en Product Owner som får en nyckelroll i utvecklingen av vår centrala produktplattform.
Om rollen
Som Product Owner för Nobina Commercial ansvarar du för den affärsnära utvecklingen av våra digitala lösningar, med särskilt fokus på vår kärnplattform TRIP (Traffic Routing & Information Platform) en unik realtidslösning som hanterar orderflöden, trafikledning, underleverantörer, förarinformation, kundinformation och integrationer mot externa aktörer. Rollen omfattar även ansvar för tillämpning och utvecklingsbehov i övriga system inom affärsområdet. Här kan du läsa mer om våra digitala lösningar: Digitala lösningar för modern beställningstrafik
Du leder utvecklingen från idé till leverans tillsammans med våra utvecklingsteam och affärsrepresentanter. Arbetet innebär att fånga behov, omsätta dem i tydliga krav, prioritera backlog, driva roadmap och säkerställa att funktioner implementeras och förstås av verksamheten. Rollen har ett stort strategiskt inslag men ligger samtidigt nära systemens praktiska användning.
Du arbetar nära utvecklingsteamet med 9 kollegor inom IT-utveckling där du kommer att ansvara för funktionalitet, behov, krav och affärsvärde. På ersättningstrafik.se kan du se hur lösningen visar sig för våra resenärer i ersättningstrafiken.
Tjänsten är placerad i Solna och vi sitter i moderna lokaler med tillgång till gym, pool och restaurang.
Dina ansvarsområden
Äga och prioritera backlog för TRIP och övriga relevanta system.
Identifiera affärsbehov och omsätta dem till funktionella krav och tydliga utvecklingsuppdrag.
Leda och utveckla IT-roadmap för affärsområdet tillsammans med affär, operations och utvecklingsteam.
Koordinera krav och funktionalitet med verksamhetens representanter, kunder, trafikplanerare och underleverantörer.
Säkerställa implementation av nya funktioner inklusive release notes, användardokumentation, utbildning och superuser-struktur.
Bidra i offertarbete, tidiga lösningsskisser och tekniska underlag i säljprocesser.
Delta vid kundmöten och dialoger när funktioner och lösningar behöver förklaras eller krav behöver förtydligas.
För att lyckas i rollen behöver du ha stark förmåga att röra dig mellan affär, teknik och operativ verksamhet. Du förstår hur komplexa transportlösningar fungerar eller har kapacitet att snabbt sätta dig in i dem.
Vidare ser vi att du har:
Eftergymnasial utbildning inom ekonomi eller teknik
Minst 5 års erfarenhet av produktägarskap, systemansvar, teknisk projektledning, affärsutveckling eller liknande roller i gränslandet affär-IT
Erfarenhet inom persontrafik, kollektivtrafik, tidtabeller, biljettlösningar eller liknande branschförståelse
Erfarenhet av att arbeta med funktionella krav, backlog, prioritering och roadmap.
Vana av att samarbeta med flera typer av intressenter: utvecklare, verksamhet, kund, drift
Förståelse för datastrukturer, systemintegrationer och hur digitala lösningar byggs
Meriterande med erfarenhet av informationsmodellering, dataflöden, tjänstedesign eller användarresorDina personliga egenskaper
Analytisk, nyfiken, kommunikativ och strukturerad. Du trivs i komplexa miljöer och kan översätta behov till konkreta steg framåt. Du driver arbetet framåt, samlar människor och får beslut att hända.
Varför Nobina?
På Nobina är vi engagerade i att skapa en inkluderande arbetsmiljö där varje medarbetare gör skillnad. Våra ledare tar ansvar, fattar modiga beslut och strävar alltid efter att möta våra resenärers och samhällets behov. Genom att vara affärsdrivna och fokusera på helheten strävar vi efter att utveckla vår verksamhet och skapa hållbara lösningar för idag och för framtiden. På ett coachande sätt är vi engagerande. Vår kultur bygger på respekt, vi bryr oss och tar ansvar och vi söker ständigt nya perspektiv för att driva innovation.
Låter det intressant? Vänta inte med din ansökan, urval och intervjuer sker löpande. Välkommen att bli en del av Nobina!
