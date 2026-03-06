Product Manager till Verified - GRC Watch
Är du en strategisk och kundorienterad Product Manager som vill vara med och utveckla en innovativ regtech-produkt? Trivs du i en roll där du får kombinera produktstrategi, kunddialog och nära samarbete med utvecklingsteam? Då kan rollen som Product Manager för GRC Watch hos Verified vara nästa steg i din karriär.
Om Verified
Verified började med lösningar för elektronisk signering, identifiering och avtalshantering. I nära samarbete med sina kunder har bolaget därefter utvecklat digitala flöden och lösningar för arbetet med anti-penningtvätt och leverantörsbedömningar. Den utvecklingen har gjort Verified till det RegTech-bolag det är idag.
Företagskulturen bygger på att alla medarbetare tillsammans är med och bygger framtidens Verified och tar ansvar för det man lovar och levererar, både internt och i kundsamarbeten. Våra värderingar har varit viktiga för vår resa fram till idag och kommer att vara avgörande när vi fortsätter att växa och sträva mot ännu högre mål.
Teamet består av engagerade kollegor i Norden och Europa som arbetar för att utveckla en stark produktportfölj och nära kundrelationer.
Under våren 2024 förvärvade Verified bolaget GRC Watch, ett RegTech-företag med ett stort kundnätverk och en portal för att effektivisera due diligence-processer mellan företag. Det är detta område du kommer att ansvara för som Product Manager.
Om rollen och teamet
Som Product Manager för GRC Watch får du en central roll i utvecklingen av Verifieds regtech-produkt. GRC Watch är en plattform där registrerade företag kan utbyta profilinformation med varandra. Genom att själva underhålla och uppdatera sina profiler kan medlemsföretag effektivisera och förbättra sina due diligence-processer i relation till partners, leverantörer och kunder.
Produkten riktade sig initialt till fondbolag men utvecklas nu för nya marknader såsom banker, fintech-bolag och ICT-företag. Målet är att förenkla, förbättra och höja kvaliteten i företags due diligence-arbete.
I rollen kommer du att ha ett helhetsansvar för produktens utveckling och arbeta nära både interna team och externa intressenter. Du driver produktstrategin framåt, samlar in kundinsikter och säkerställer att produkten fortsätter skapa värde för både kunder och verksamheten.
I rollen kommer du bland annat att:
Ta fram och underhålla en produkt-roadmap i linje med Verifieds produktportfölj och strategi.
Leda och koordinera produktutvecklingsaktiviteter tillsammans med team och relevanta intressenter.
Genomföra kund- och användarmöten för att samla feedback och förstå deras behov.
Prioritera utvecklingsinitiativ baserat på affärsvärde på kort och lång sikt samt hantera backlog.
Säkerställa att juridiska och regulatoriska krav integreras i produkten.
Definiera och följa upp nyckeltal för produktens framgång.
Delta aktivt i agila utvecklingsprocesser såsom daily standups, sprintplanering, sprintreviews, retrospectives och backlog refinement.
Genomföra riskbedömningar för nya funktioner och involvera relevanta intressenter.
Säkerställa att produktlanseringar följer företagets compliance-policyer och branschregler.
Ta ägarskap för produktens hela livscykel och bidra till att utvecklingsteamet når bästa möjliga resultat.
Kommunicera och koordinera med interna team såsom Solution Management, Support, Sales och andra produktteam.
Här erbjuds du
Hos Verified får du möjlighet att arbeta med en innovativ regtech-produkt i ett bolag som befinner sig i en spännande utvecklingsfas. Du kommer att arbeta i en tvärfunktionell miljö där samarbete mellan produkt, teknik och kund står i fokus. Verified arbetar enligt en hybridmodell där du förväntas arbeta från kontoret minst två dagar per vecka.
Som anställd hos Verified erbjuds du bland annat:
30 dagars semester, 5 kompensationsdagar per år, friskvårdsbidrag och tjänstepension
Möjlighet att leasa förmånscykel samt sociala aktiviteter såsom löparklubbar och företagsevent
Om digKvalifikationer - för att lyckas i rollen ser vi att du har:
Erfarenhet av Product Management med dokumenterad erfarenhet av framgångsrika produktlanseringar, gärna i en SaaS- eller scaleup-miljö
Förmåga att förstå produktkrav utifrån affärsmässiga, regulatoriska och tekniska perspektiv och omsätta dem till konkreta aktiviteter
Kunskap om regelverk inom bank, fintech eller ICT, exempelvis AML, MiFID, DORA eller NIS2
Erfarenhet av att arbeta i agila utvecklingsmiljöer och relevanta verktyg och metoder
Förmåga att effektivt samarbeta med olika intressenter, inklusive kunder, utvecklare, supportteam, säljorganisation och ledningsgrupp (C-level)
Mycket god kommunikationsförmåga i både svenska och engelska, muntligt och skriftligt
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet av produkter med inbyggda nätverkseffekter
För att trivas i rollen ser vi att du är en person som kombinerar strategiskt tänkande med ett starkt kundfokus. Du är kommunikativ, samarbetar väl med olika intressenter och har förmågan att driva arbetet framåt i en dynamisk miljö.
Du tar ägarskap för ditt arbete och trivs i en roll där du både arbetar självständigt och tillsammans med andra för att skapa bästa möjliga produkt och kundupplevelse.
Praktisk information
Start: Enligt överenskommelse Omfattning: Heltid
Välkommen med din ansökan!
Tror du att detta skulle passa dig, eller kanske någon du känner? Vi har ett löpande urval och kan komma att tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdag, tveka därför inte - utan skicka in din ansökan redan idag!
Rekryteringen kommer hållas av Ed:Za Group. Har du några frågor eller funderingar relaterade till tjänsten och processen är du varmt välkommen att kontakta oss. Så ansöker du
