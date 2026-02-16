Product Manager Integration
Skatteverket / Datajobb / Sundbyberg Visa alla datajobb i Sundbyberg
2026-02-16
, Solna
, Danderyd
, Stockholm
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Skatteverket i Sundbyberg
, Solna
, Stockholm
, Sollentuna
, Södertälje
eller i hela Sverige
Vill du vara med och forma Skatteverkets integrationsförmåga? Vi söker nu en Product Manager för produkten Integration.
Nu söker vi dig som vill ta ett helhetsansvar för att vidareutveckla integrationsområdet och säkerställa att våra lösningar möter både dagens krav och morgondagens behov. Var med och gör samhället möjligt!
Om jobbet
Som Product Manager har du en central roll i att stärka Skatteverkets digitala förmåga och långsiktiga utveckling. Du bidrar till den strategiska och taktiska utvecklingen av produkten Integration och driver målbild, inriktning och vägval framåt. Samtidigt säkerställer du att prioriteringar och leveranser hänger ihop med den långsiktiga riktningen. Leveransen sker med utgångspunkt ur det agila ramverket SAFe.
Du är en del av tågledningen och delar tillsammans med övriga ledande roller ansvaret för helheten i leveranserna. Du samarbetar utåt mot kunder och inåt med den interna verksamheten. Du rör dig mellan ett strategiskt helhetsperspektiv och operativa prioriteringar, och bidrar till att integrationsområdet utvecklas på ett sammanhållet och värdeskapande sätt.
Det innebär att:
- du tar fram och förvaltar produktens målbild och taktiska roadmap
- du prioriterar och kvalitetssäkrar epics och features i produktens backlog
- du säkerställer att produkten möjliggör effektiva informationsflöden som stödjer Skatteverkets uppdrag
- du identifierar och analyserar behov, trender och förändringar som påverkar produktens framtid
- du samordnar behov mellan verksamhet, arkitektur, andra PM's och utvecklingsteam
- du driver och kommunicerar integrationsproduktens strategi utåt i verksamheten
Vi har ett samhällsviktigt uppdrag och satsar alltid på hållbara, effektiva och framtidssäkra lösningar - med verksamheten i fokus.
Hos oss får du möjlighet till kontinuerlig utveckling och lärande i arbetet. Vi arbetar aktivt med kompetens och teknikutveckling, bland annat genom innovationssprintar. Som en av Sveriges större it-organisationer erbjuder vi goda möjligheter till intern rörlighet och vidareutveckling.
Skatteverkets it-avdelning arbetar aktivt för att främja en inkluderande arbetsplats som präglas av jämställdhet och mångfald där alla medarbetare får lika möjligheter att bidra och utvecklas. Läs mer på https://skatteverket.se/omoss/jobbahososs/jobbamedithososs.4.13948c0e18e810bfa0c55ba.html.
Din placeringsort är Sundbyberg.
Om dig
För att göra ett bra jobb och trivas hos oss på Skatteverket behöver du vara lyhörd, tänka nytt och ta ansvar. I arbetet är gott omdöme och förståelse för rättssäkerhet och säkerhet viktigt. Du ska också leva upp till vår https://skatteverket.se/medarbetarpolicy.
I det här jobbet ska du:
- ha en mycket god samarbetsförmåga och vilja att bygga förtroendefulla relationer
- vara analytisk, strukturerad och van vid att hantera komplexa beroenden
- vara drivande, initiativtagande och målfokuserad utifrån verksamhetens behov
- ha förmåga att kunna växla mellan strategiskt helhetsperspektiv och operativa leveransfrågor
- agera medvetet och ha god självinsikt
- ha god förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska
Du ska även ha:
- flerårig aktuell och relevant högskole- eller universitetsutbildning inom it, teknik eller motsvarande område, alternativt flerårig aktuell och relevant arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
- flerårig, aktuell och relevant arbetslivserfarenhet av att ansvara för integrationslösningar i en större och komplex organisation
Det är önskvärt att du har flerårig, aktuell och relevant arbetslivserfarenhet av det agila ramverket SAFe.
Bra att veta
Anställningen är tillsvidare och kan inledas med provanställning i sex månader.
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.
På https://skatteverket.se/jobb
kan du exempelvis läsa om vår samhällsbärande roll, fördelarna med att jobba hos oss och hur det går till när du söker våra jobb.
När du ansöker bifogar du ditt cv. Vi använder inte personligt brev i våra rekryteringar och du ska därför inte bifoga det i din ansökan.
Välkommen med din ansökan!
Skatteverket har en samhällsbärande roll. Vårt arbete berör alla privatpersoner och företag och genom vårt uppdrag bidrar vi till ett väl fungerande samhälle. Vår utveckling är kunddriven och vi samverkar med andra för att skapa effektiva lösningar. Tillsammans gör vi samhället möjligt. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/119". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skatteverket
(org.nr 202100-5448) Kontakt
Johan Ek, hr-specialist johan.ek@skatteverket.se Jobbnummer
9745896