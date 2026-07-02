Product Manager inom Data och BI
Pensionsmyndigheten / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-07-02
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Är du intresserad av en central och strategiskt viktig roll för Pensionsmyndighetens datadrivna arbete, där du ansvarar för att omsätta strategiska mål och verksamhetsbehov till konkreta arbetsuppgifter för att utveckla och förvalta myndighetens datalager och BI-lösningar?
Analysavdelningen söker en Product Manager/Produktledare för det agila leveranståget Upptåget som bland annat levererar strukturerade och kvalitetssäkrade data för analys och statistikframställning samt användarvänliga BI-rapporter för styrning och uppföljning. Upptågets leveranser är centrala för myndighetens möjlighet att arbeta datadrivet och tågets värdeleverans är således strategiskt viktiga.
Om jobbet
Som Product Manager ansvarar du för att identifiera, förstå och kommunicera verksamhetens behov av data, nya och utökade BI-rapporter samt omsätta dessa i en tydlig vision, strategi och roadmap. Du har ett helhetsansvar för leveranstågets feature-backlogg och säkerställer att prioriteringar görs utifrån tillgänglig kapacitet och verksamhetsnytta för att maximera värdeskapandet.
I arbetet samordnar du leveranser och beroenden mellan olika team, tåg och andra levererande funktioner. Tillsammans med produktägare och tågarkitekt säkerställer du att rätt initiativ genomförs vid rätt tidpunkt och att tydliga acceptanskriterier etableras för nya funktioner och leveranser.
Du har även ett övergripande ansvar för att interna och externa krav, regelverk och riktlinjer efterlevs. Genom ett nära samarbete med verksamhet, utvecklingsteam och andra intressenter bidrar du till att skapa ett välfungerande datalager och spetsiga BI-rapporter som möter verksamhetens behov.
Du kommer även få möjlighet att leda/medverka i tvärfunktionella arbetsgrupper som är relevanta för data och BI-uppdraget, exempelvis inom datastrategi, datakvalitet och nya och förändrade datakällor för att berika datalagret.
Tåget du tillhör består av 15 medarbetare från it- och analysavdelningen. Tåget ansvarar för utveckling och förvaltning av Statistikplattformen, som består av ett datalager (DW) och Power BI-rapporter samt ett system för att publicera officiell statistik på externwebben. Vi genomför just nu en modernisering av vår dataplattform för att stärka vår förmåga att arbeta datadrivet och framtidssäkert. Tågets storlek bidrar till korta beslutsvägar och nära samarbete med BO, RTE och utvecklingsteamet som bidrar med sin specialistkunskap inom dataanalys och ETL för att underlätta formandet av backloggen.
Om avdelningen
Analysavdelningen ansvarar för, utöver datalager och BI-rapporter, att analysera och beskriva effekterna av pensionssystemet samt för uppdraget som officiell statistikmyndighet inom pensionsområdet. Avdelningen ansvarar även för utveckling och förvaltning av ett antal simuleringsmodeller och stöttar myndighetens verksamhet med bl.a. statistiska urval. Här arbetar cirka 45 medarbetare fördelade på fyra enheter, där du blir en del av Datalager- och beslutsstödsenheten.Publiceringsdatum2026-07-02Profil
Vi tror att du är en person som trivs med att skapa struktur och få saker att hända. Du har lätt för att planera, prioritera och hålla ihop flera aktiviteter samtidigt utan att tappa fokus på det som är viktigast. Du tar ansvar för att driva arbetet framåt och ser till att överenskomna tidsramar hålls.
För att lyckas i rollen behöver du också kunna lyfta blicken och se hur olika delar hänger ihop. Du förstår att beslut inom ett område ofta påverkar andra delar av verksamheten och du väger därför in både kortsiktiga och långsiktiga perspektiv i dina prioriteringar.
Vi söker dig som tycker om att samarbeta med andra och som har en naturlig förmåga att skapa engagemang omkring dig. Du är lyhörd, tydlig i din kommunikation och har lätt för att få människor att arbeta mot samma mål. Oavsett om du leder möten, samordnar olika intressenter eller driver förändringsarbete bygger du förtroende genom att vara närvarande, prestigelös och lösningsorienterad.
Vi söker dig som har:
Relevant akademisk utbildning eller relevant arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer har gett likvärdig kompetens.[OS1]
Flerårig erfarenhet av produktledning eller projektledning inom it-utveckling eller flerårig erfarenhet av ledande roll inom det agila arbetssättet.
Erfarenhet av strukturerat arbete med insamling av kund- eller verksamhetsbehov.
Mycket goda kunskaper i svenska, i tal och skrift.
Det är meriterende om du har
Utbildning/certifiering som Product Manager eller Product Owner
Erfarenhet av att arbeta utifrån SAFe eller liknande agilt arbetssätt
Erfarenhet av datalagring och BI
Arbete inom offentlig förvaltning
Vi erbjuder
Ett myndighetsuppdrag som är viktigt på riktigt! En arbetsplats där vi värnar om att våra medarbetare ska ha en god balans mellan arbete och fritid. Vi erbjuder flexibel arbetstid och möjlighet att jobba delvis hemifrån. Som statligt anställd har du även goda anställningsvillkor och ett förmånspaket med friskvård, lediga klämdagar samt goda semester- och pensionsvillkor. Vårt kontor i Stockholm ligger centralt i Hornstull nära tunnelbanan.
Du kan läsa mer om våra förmåner och hur det är att jobba hos oss här.
Bra att veta
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid och vi tillämpar 6 månaders provanställning.
Anställningen kan komma att placeras i säkerhetsklass.
Under semesterperioden har vi begränsade möjligheter att besvara frågor, vilket kan innebära något längre svarstider.
Din ansökan
Vi jobbar kompetensbaserat i hela processen och är måna om en inkluderande, rättvis, objektiv och kandidatvänlig process. Därför ber vi dig att besvara ett antal urvalsfrågor istället för att be om personligt brev.
Vi kommer att använda oss av arbetspsykologiska tester.
Har du skyddade personuppgifter kontakta rekryterande chef som hjälper dig med din ansökan.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till annonskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför ytterligare kontakt med media-/annonsförsäljare, rekryteringssajter och liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Pensionsmyndigheten
(org.nr 202100-6255), https://www.pensionsmyndigheten.se/om-pensionsmyndigheten/jobba-hos-oss/lediga-jobb
Hornsgatan 168 (visa karta
)
117 28 STOCKHOLM Arbetsplats
Pensionsmyndigheten Kontakt
Anna-Karin Åhrman Cortelius, Saco-s 010-4543914 Jobbnummer
9989903