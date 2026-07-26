Product Manager - Exploration
Epiroc Rock Drills Aktiebolag / Maskiningenjörsjobb / Örebro Visa alla maskiningenjörsjobb i Örebro
2026-07-26
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Company description:
Epiroc is a leading productivity partner for the mining, infrastructure and natural resources industries. With cutting-edge technology, Epiroc develops and produces innovative drill rigs, rock excavation and construction equipment, and provides world-class service and consumables. The company was founded in Stockholm, Sweden, and has passionate people supporting and collaborating with customers in more than 150 countries. Learn more at www.epirocgroup.com.
Job description:Vill du arbeta i en internationell miljö med starkt fokus på innovation, teknik och kundvärde? Nu söker vi en Product Manager – Exploration som vill vara med och stötta våra säljteam med spetskompetens i vårt produktsortiment inom prospekteringssegmentet. Det här är en bred och dynamisk roll med stor möjlighet att forma innehållet själv. Du kommer att samarbeta med engagerade kollegor inom Epiroc och arbeta nära våra kunder i en region som omfattar 13 länder.
Din missionI rollen ansvarar du för att stärka vår marknadsposition genom teknisk expertis och affärsnära stöd. Du kommer bland annat att:• Stötta säljteamet med djup kompetens inom produkter och maskinstyrningssystem• Stödja våra produktbolag med marknadsinsikter kring nuvarande och framtida behov• Bidra till ett positivt arbetsklimat präglat av samarbete, respekt och laganda• Ta fram och leverera högkvalitativt sälj- och produktmaterial samt utbildningar• Samarbeta med andra divisioner för att skapa attraktiva One Epiroc-erbjudanden• Delta i kundaktiviteter såsom kundbesök, kampanjer, roadshows och mässor• Följa upp produktprestanda och driva förbättringar baserat på kundbehov• Hantera och bidra till lösning av eventuella säkerhets- och kvalitetsutmaningar i fält • Vara en ambassadör för säkerhet • Leva och verka enligt One Epiroc-strategin
I den här rollen har du stora möjligheter att utvecklas och bredda din kompetens med att t ex ansvara för egna kunder och leda specifika projekt.
Placering och resorFör denna position finns flera alternativa placeringsorter som t ex Örebro, Slagsta, Skellefteå, Kiruna, Vestby Norge eller vid någon annan av våra siter i Sverige. Resor ingår i tjänsten.
Livet på Epiroc När du blir en del av Epiroc kan du förvänta dig en atmosfär av kreativitet, innovation och mångfald. Du kommer att vara en del av en grupp skickliga och hjälpsamma kollegor som alla lever efter våra kärnvärden: samarbete, engagemang och innovation. Vi arbetar i en global miljö med över 113 nationaliteter.
Förutom att vi har en kultur som kännetecknas av utveckling i kombination med en bra balans mellan arbete och fritid, finns det några saker som gör oss lite extra stolta över att arbeta på Epiroc: - Globala karriärmöjligheter.- Epiroc University, för din egen kompetensutveckling.- Samhällsengagemang.- Förmånspaket, som bland annat inkluderar flexibel arbetstid och bonus.
Ansökan och kontaktI den här rekryteringsprocessen arbetar vi med löpande urval. Skicka in din ansökan så snart som möjligt, dock senast 2026-08-14. Då vi annonserar under semestertid kan våra svar dröja.
För frågor angående rekryteringsprocessen eller ansökan vänligen kontakta: Maria Tedsjö, Rekryteringsspecialist, maria.tedsjo@external.epiroc.com
.För frågor om tjänsten vänligen kontakta rekryterande chef: Joakim Zander, Regional SRD Business Line Manager, joakim.zander@epiroc.com
Profile description:Din profilVi söker dig som är affärsdriven, strukturerad och brinner för teknik och kundrelationer. Du har flerårig erfarenhet, gärna minst fem år, av arbete med Epirocs produkter eller liknande, antingen praktiskt eller teoretiskt, och du känner dig trygg i att använda olika programvaror och system. Du kommunicerar obehindrat på svenska eller norska samt goda kunskaper i engelska i både tal och skrift.
Som person har du ett kommersiellt och proaktivt förhållningssätt, där du ser möjligheter och agerar framåtlutat. Du trivs i team, bidrar till en god laganda och har förmåga att arbeta strukturerat även i perioder med högt tempo. Du har ett starkt kundfokus och strävar efter att alltid leverera hög kvalitet. Vidare har du förmågan att driva förändring, är lösningsorienterad och sprider en positiv energi i organisationen. Rollen kräver också att du har körkort och trivs med att resa i tjänsten. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "84104-44337289". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Epiroc Rock Drills Aktiebolag
(org.nr 556077-9018), https://www.epirocgroup.com
702 16 ÖREBRO Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Epiroc Jobbnummer
10011586