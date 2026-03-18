Product Engineering Manager
JKS Sverige AB / Chefsjobb / Ystad Visa alla chefsjobb i Ystad
2026-03-18
, Tomelilla
, Skurup
, Sjöbo
, Simrishamn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos JKS Sverige AB i Ystad
, Tomelilla
, Skurup
, Svedala
, Staffanstorp
eller i hela Sverige
Vill du arbeta i en tekniskt avancerad industriverksamhet där fokus ligger på automatisering, effektiv produktion och moderna tillverkningslösningar? Vi söker nu en Production Engineering Manager som vill ta ett helhetsansvar för produktionstekniska processer och driva teknisk utveckling inom formsprutning och automatiserade produktionsmiljöer.
Tjänstens innehåll
I denna roll ansvarar du för att utveckla, stabilisera och förbättra produktionens tekniska förutsättningar. Du arbetar nära verksamheten och har en nyckelroll i att säkerställa effektiva processer, hög kvalitet och långsiktig teknisk konkurrenskraft. Arbetet sker i nära samverkan med flera funktioner inom organisationen.
Rollen innebär både strategiskt arbete och praktiskt engagemang i den dagliga produktionen, med stort utrymme att påverka beslut, investeringar och arbetssätt.

Dina arbetsuppgifter
Ansvara för utveckling och förbättring av tillverkningsprocesser inom formsprutning, inklusive 2K-lösningar
Identifiera, utvärdera och införa automatiserade produktionslösningar
Arbeta för stabil drift, god processekonomi och hög teknisk standard
Driva tekniska projekt kopplade till förbättringar och nyinvesteringar
Vara ett tekniskt stöd vid förändringar, felsökning och optimering av processer
Samverka tätt med produktion, kvalitet, underhåll och tekniska specialister
Kunskaper och egenskaper
Erfarenhet av produktionstekniskt arbete och processutveckling inom industriell tillverkning
God teknisk förståelse för automation och digitaliserade produktionsflöden
Van att kombinera analytiskt arbete med praktisk problemlösning
Arbetar strukturerat och har ett starkt förbättringsfokus
Kommunikativ och bekväm med att samarbeta över organisatoriska gränser
Vad rollen erbjuder
Här får du möjlighet att vara en drivande kraft i utvecklingen av en modern produktionsverksamhet där teknik, automation och ständiga förbättringar står i centrum. Organisationen präglas av engagemang, ansvarstagande och viljan att utvecklas.
Om JKS Sverige
JKS Sverige är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag som ingår i JKS och är representerade i Danmark, Norge och Sverige. JKS har arbetat med att erbjuda våra kunder dynamiska och flexibla bemanningslösningar sedan 1995. JKS är Danmarks största bemanningsföretag och har dagligen över 3 000 medarbetare i uppdrag. Vi prioriterar en nära kontakt med kunder, konsulter och kandidater, då vi tror att det ger alla parter de bästa förutsättningarna för ett gynnsamt samarbete.Ansök
Är du den vi söker? Sök gärna tjänsten redan idag, då vi gör löpande urval. Registrera ditt CV på www.jksgroup.se
och sök tjänsten via ansökningslänken. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Martin Jörhov på mjo@jksgroup.se
.Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare JKS Sverige AB
(org.nr 559020-5430) Arbetsplats
JKS Malmö Kontakt
Martin Jörhov mjo@jksgroup.se Jobbnummer
9805075