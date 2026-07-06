Product Engineer
Doktorse Nordic AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-07-06
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Doktor.Se är i en av de mest spännande faserna i bolagets historia. Bolaget är i ständig utveckling och vi expanderar just nu i Europa. Vårt syfte är enkelt; vi vill göra vården mer tillgänglig och effektiv genom moderna digitala lösningar.
Vi söker en bred och nyfiken person som vill vara med och bygga en av Sveriges ledande digitala vårdplattformar. Det är en roll för dig som trivs med att ha många bollar i luften, tar stort eget ansvar och inte är rädd för att kliva in där det behövs – oavsett om det handlar om att felsöka ett tekniskt problem, konfigurera ett system eller driva ett projekt från ax till limpa.
Det här är en roll för dig som trivs i gränslandet
Ibland lägger du mest tid på att felsöka buggar och bygga nya features. Andra perioder driver du projekt, kravställer och koordinerar. Du är lika bekväm i båda lägena, och du ser det inte som en motsättning utan som en styrka.
Du rapporterar till Head of Product - Commercial, men kommer få stort mandat att driva igenom förändringar.
Vad du kommer att göra
Du får ett brett ägandeskap över några av våra viktigaste tekniska och produktmässiga områden:
Äga och driva teknisk felsökning och support i våra egenbyggda plattformar
Programmera och bygga nya features med ett AI-first mindset - du använder AI som ditt primära arbetsverktyg, men du kan också kravställa och bedöma kvaliteten i det som produceras
Ansvara för konfigurering och underhåll av vårt triagesystem
Äga och förvalta vårt egenbyggda supportsystem
Ta en PO-liknande roll i projekt: kravställa, koordinera och leverera från start till slut
Vem vi söker
Det viktigaste är inte att du kan allt idag, utan det är att du är nyfiken nog att lära dig. Vi söker någon som:
Har grundläggande programmeringskunskaper
Har god erfarenhet av AI-programmering och använder AI som ett naturligt arbetsverktyg
Producerar med AI men tar också ansvar för att kvaliteten på det som levereras håller
Goda kunskaper i svenska och engelska
Är van att driva projekt självständigt från start till slut
Trivs i en miljö där du förväntas ta eget ansvar och inte väntar på att bli tillsagd vad du ska göra
Som mer formella kvalifikationer tror vi att du har:
Minst 3 års erfarenhet i en liknande roll
Har en masterutbildning som ingenjör, ekonom eller motsvarande
Jobbat på ett bolag i snabb förändring, gärna en start-up
Kan kommunicera tydligt, både tekniskt och verksamhetsnära - både på svenska och engelska
Kan arbeta från vårt kontor minst 4 dagar i veckan
Vad vi erbjuder
Du blir en del av ett engagerat produktteam i ett bolag som är i en spännande fas. Vi är en vårdgivare där Tech är vår edge, med ett tydligt uppdrag - att göra vård mer tillgänglig för fler – och du kommer vara direkt med och forma hur vi levererar det.
Vi erbjuder också:
Kollektivavtal
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag
Gemensam frukost varje måndag
Mer praktiska detaljer
Startdatum? Vi vill såklart att du ska vara en del av oss så snart som möjligt, men vi förstår om du sysslar med annat i dagsläget - så vi pratar ihop oss om lämpligt datum i slutet av processen.
Det här är en tillsvidareanställning, men vi börjar alltid med en provanställning för att lära känna varandra.
Din hemvist kommer vara på vårt huvudkontor på Sveavägen 63, mitt i stan bland bra lunchutbud och trevliga uteserveringar.
Känns det här som något för dig?
Kul, då ser vi fram emot din ansökan! Vi jobbar med löpande urval, så vänta inte med din ansökan utan skicka gärna in den redan idag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8025177-2088359". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Doktorse Nordic AB
(org.nr 559058-0089), https://jobs.doktor.se
Sveavägen 63 (visa karta
)
113 50 STOCKHOLM Arbetsplats
Doktor.se Jobbnummer
9994474