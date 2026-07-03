Product Coordinator/E-Commerce Merchandiser
Pgtech AB / Administratörsjobb / Borås Visa alla administratörsjobb i Borås
2026-07-03
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Pgtech AB i Borås
Product Coordinator / E-commerce Merchandiser
Vill du vara med och utveckla vårt e-handelserbjudande och säkerställa att våra produkter presenteras på bästa möjliga sätt online? Vi söker nu en strukturerad och driven Product Coordinator/E-Commerce Merchandiser till vårt team!
Om rollen
Som Product Coordinator/E-commerce Merchandiser ansvarar du för att våra produkter är korrekt upplagda, informativa, visuellt tilltalande och optimerade för både kundupplevelse och konvertering. Du arbetar operativt i vår e-handelsplattform men har även en viktig roll i att utveckla och förbättra kundresan genom innehåll, struktur och produktpresentation.
Du samarbetar nära marknad, inköp, lager och kundtjänst för att säkerställa att rätt information finns på plats vid rätt tidpunkt och att våra kunder får en tydlig och inspirerande köpupplevelse.Publiceringsdatum2026-07-03Dina arbetsuppgifter
I rollen kommer du bland annat att:
Ansvara för att skapa, uppdatera och kvalitetssäkra produktinformation, bilder, attribut och övrigt innehåll för både nya och befintliga produkter på samtliga våra sajter och marknader
Utveckla och optimera produktpresentationen genom välskrivna produkttexter, tydlig kategorisering, filter och produktrelationer för att skapa en inspirerande och användarvänlig köpupplevelse
Koordinera produktlanseringar och kampanjer
Arbeta aktivt med recensioner och kundfeedback
Följa upp och förbättra produktpresentation utifrån kundernas behov och beteenden
Analysera data från exempelvis chatbot, sökfunktion och andra verktyg för att identifiera förbättringsmöjligheter
Bidra till en röd tråd genom hela kundresan – från första besöket på sajten till levererad produkt
Vi söker dig som
Har minst 1–2 års erfarenhet av e-handel eller produktadministration
Har erfarenhet av att arbeta med produktupplägg, produktberikning och strukturering av sortiment
Har god förmåga att skriva tydliga, informativa och säljande texter
Är noggrann, strukturerad och har ett öga för detaljer
Har god systemvana och trivs med att arbeta i digitala verktyg
Har goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Är en lagspelare som trivs i en dynamisk miljö
Meriterande
Erfarenhet av e-handelsplattformen Litium
Kunskaper inom SEO och optimering av produktsidor
Erfarenhet av bildhantering eller enklare contentproduktion
Kunskaper i norska, danska och/eller finska
Vi erbjuder
En spännande roll i ett växande företag
Möjlighet att påverka och utveckla våra digitala affärer
Ett engagerat och stöttande team
Konkurrenskraftiga villkorSå ansöker du
Låter det här som rätt roll för dig? Välkommen med din ansökan till jobba@pgtech.se
redan idag. På grund av semestertider kommer vi att påbörja urval och återkoppling från vecka 34.
Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-17
E-post: jobba@pgtech.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Pgtech AB
(org.nr 556958-5168)
Vävlagargatan 14 (visa karta
)
507 30 BRÄMHULT Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9990419