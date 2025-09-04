Product Compliance Officer, Göteborg
2025-09-04
Vill du vara med och säkra att framtidens fordon möter alla krav på säkerhet och kvalitet? Vi söker en Product Compliance Officer till vår kund i Göteborg. Här får du en nyckelroll i att hantera regulatoriska frågor, säkerställa efterlevnad och agera länk mellan teknik, juridik och myndigheter.
Dina ansvarsområdenHantera myndighetsutredningar kopplat till potentiella produktdefekter
Driva arbetet i Critical Concern Management Team (CCMT)
Säkerställa att fordon, komponenter och system uppfyller alla relevanta regler och standarder globalt
Tolka och bevaka krav inom t.ex. emissioner, säkerhet och cybersäkerhet Koordinera med teknik, juridik och kvalitetsavdelningar för att implementera compliance-strategier
Delta i interna revisioner och externa inspektioner
Fungera som en central garant för att undvika regulatoriska överträdelser, återkallelser, böter och skadat anseende
Din profil
Minst 7 års relevant erfarenhet inom området
Universitetsutbildning i teknik eller motsvarande
Dokumenterad erfarenhet av myndighetsdialoger och tekniska diskussioner på hög nivå
God förståelse för type approval certification och recall management på global nivå
Förmåga att presentera komplexa och känsliga frågor för ledning
Stark teknisk bakgrund, gärna med erfarenhet från produktutveckling och testning av komplexa system
Projektledningsvana
Skicklig kommunikatör, både på expert- och ledningsnivå
Flytande engelska i tal och skrift
Personliga egenskaper
Du är samarbetsinriktad, lösningsorienterad och trygg i pressade situationer. Du trivs med ett högt arbetstempo och kan kommunicera tydligt även i komplexa sammanhang.
Uppdragets ramar Plats: Göteborg (på plats, 0 % distans) Roll: Product Compliance Officer Senioritetsnivå: Senior Omfattning: Heltid Uppdragsperiod: 7 september 2025 - 31 januari 2026 Sista dag att ansöka är 5 september
Sway Sourcing är en innovativ rekryteringspartner som specialiserar sig på att matcha rätt talang med rätt företag - snabbt och effektivt. Vårt huvudfokus ligger inom Ekonomi, Administration, HR, Marknad och IT, men vi har även den breda expertis och flexibilitet som krävs för att leverera skräddarsydda rekryteringslösningar inom alla branscher.
Trots att vi är en relativt ny aktör har vi redan byggt förtroende hos många av Sveriges största företag och arbetar både nationellt och internationellt. Med baser i Sverige och Spanien erbjuder vi en unik kombination av lokal expertis och global räckvidd. Vårt starka nätverk och djupa branschinsikter gör oss till en självklar partner för företag som vill ligga steget före i sin rekrytering. Ersättning
