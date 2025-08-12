Producent till Teater Barbara
2025-08-12
Scenkonstproducent med sälj- och turnéansvar sökes till Teater Barbara
Vill du arbeta med meningsfull kultur för barn och unga - och samtidigt bidra till ökad kunskap om vatten, miljö och hållbarhet?
Teater Barbara söker nu en producent till ett tidsbegränsat projekt med fokus på vår nya lågstadieföreställning Spola roll. Föreställningen lyfter barns rätt till rent vatten och fungerande avlopp - och hur dessa frågor hänger ihop med miljö, hälsa och framtidstro. Publiceringsdatum2025-08-12Om tjänsten
Du blir en nyckelperson i att förverkliga projektets ambition: att genom scenkonst sprida kunskap och skapa engagemang hos barn, skolor och samhällsaktörer. Arbetet innebär huvudsakligen: ansvar för införsäljning, marknadsföring och turnéläggning av föreställningen. I arbetet ingår att skapa och förvalta samarbeten med lokala och regionala aktörer inom kultur, utbildning och VA (vatten och avlopp) samt ansvar för avtal, redovisning och budgetuppföljning. Projektet ska även producera pedagogiskt kringmaterial av olika slag. Du fungerar som navet mellan konstnärligt team, tekniker, skolor och externa samarbetspartners. Du förväntas arbeta självständigt i nära dialog med verksamhetsledare.
Tjänsten är en visstidsanställning med start hösten 2025 t.o.m. 31 maj 2026. Möjlighet till förlängning beroende på finansiering och projektutveckling. Visst kvälls- och helgarbete kan förekomma.
Tillträde så snart som möjligt enligt överenskommelse. Obs, kort ansökningstid: sista ansökningsdag 23 augusti. Då vi är en liten organisation har vi inte möjlighet att återkoppla personligen till alla som söker. Om du inte har hört något från oss den 31 augusti har vi gått vidare med andra sökande. Vid ev. intervju kan arbetsprover bli aktuella.
Skicka din ansökan med CV och personligt brev till: info@barbara.nu
Vi söker dig som:
• har dokumenterad erfarenhet av att driva projekt - gärna inom kultur, idéell sektor eller offentlig verksamhet.
• har god kommunikativ förmåga och lätt för att knyta kontakter.
• behärskar svenska mycket väl i både tal och skrift.
• har erfarenhet av ekonomi och budgethantering samt kunskaper i Office-paketet.
• har grundläggande kunskaper i Adobe InDesign och Photoshop.
• Är van att arbeta självständigt och hålla ihop ett helt produktionsflöde.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och söker en person som är en självgående, lösningsorienterad och prestigelös lagspelare.
Meriterande:
• Utbildning inom kultur, scenkonst, projektledning eller annan för tjänsten relevant.
• Intresse för barnkultur och miljöfrågor.
• Kunskaper i wordpress och filmredigeringsprogram.Om företaget
Teater Barbara har sedan 2003 producerat scenkonst för barn och unga med hög konstnärlig kvalitet. Vi turnerar nationellt med stöd från Kulturrådet, Region Stockholm och Stockholms stad. Våra föreställningar tar sin utgångspunkt i vetenskap, historia, myter och samtida frågor - alltid med barnets perspektiv i fokus. Vi är en liten och engagerad organisation där roller ofta överlappar och där vi arbetar nära varandra i en kreativ miljö. Vi är medlemmar i Teatercentrum och Svensk scenkonst och följer kollektivavtal mellan Svensk Scenkonst och Fackförbundet Scen & Film avseende anställda vid professionell fri scen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-23
E-post: info@barbara.nu Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/Producent". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Teaterfören Barbara
Pipersgatan 4 (visa karta
)
112 24 STOCKHOLM Arbetsplats
Barbara, Teaterfören Kontakt
konstnärlig ledare
Carina Jingrot carina.jingrot@barbara.nu Jobbnummer
9454904