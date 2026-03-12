Producent till Regionteater Väst
Regionteater Väst AB / Kulturjobb / Borås Visa alla kulturjobb i Borås
2026-03-12
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Regionteater Väst AB i Borås
, Uddevalla
eller i hela Sverige
Regionteater Väst är Sveriges största turnerande scenkonstinstitution för barn och unga och en av landets största producenter av dans- och teaterföreställningar för en ung publik. Vi skapar scenkonst som är tillgänglig och utmanande och som i tilltal och ämnesval främst riktar sig till människor mellan 6-16 år. Vårt uppdrag kommer från Västra Götalandsregionen och Uddevalla kommun.
OM ARBETET
Vi erbjuder dig ett utvecklande och kvalificerat arbete där du arbetar såväl strategiskt som operativt. Som producent kommer du i huvudsak att arbeta med produktionerna i Borås. Producenten ansvarar för att leda och planera produktionerna, i nära samarbete med bland andra konstnärlig chef och teknisk producent.
Som producent har du ett delegerat budget- och resultatansvar. Du deltar i marknadsplanering, turnélägger produktioner, samt arbetar administrativt inom ramen för funktionen. Publiceringsdatum2026-03-12Kvalifikationer
Vi söker dig som har relevant högskoleutbildning och som har arbetat flera år som projektledare eller producent inom scenkonstområdet. Som person är du samarbetsinriktad, lyhörd och öppen för utveckling och lärande. Du är bekväm i sociala sammanhang, såväl interna som externa, och är kommunikativ. Du är mål- och resultatinriktad och tar ansvar för helheten. Du har goda administrativa kunskaper, är ordningsam och strukturerad.
Arbetet kräver hög självständighet samt goda kunskaper i svenska och engelska, i både tal och skrift. För att trivas på arbetet behöver du ha ett prestigelöst förhållningssätt, god initiativförmåga samt vara lösningsorienterad. Du skall ha kunskap om ekonomi och ekonomiuppföljning och du behöver ha B-körkort.
Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta i en politisk styrd organisation samt har kunskap om Riksavtalet för offentligt finansierade teaterinstitutioner.
Vi välkomnar olika livserfarenheter och bakgrunder till tjänsten och vår arbetsplats och lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Planerade dagar för intervjuer är 28 + 29 april 2026.
Vid anställning ska ett utdrag ur belastningsregistret uppvisas, enligt Lagen om belastningsregister (2013:852).
Varmt välkommen med din ansökan!
Till dig som företräder bemannings- och rekryteringsföretag: Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-10
E-post: svar@regionteatervast.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Producent, Borås". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Regionteater Väst AB
(org.nr 556609-7837)
Söderbrogatan 2 (visa karta
)
503 38 BORÅS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Fackliga företrädare, Scen och Film
Luisa Denward luisa.denward@regionteatervast.se 0738-44 14 80 Jobbnummer
9794607