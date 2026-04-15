Producent med samordningsansvar till Skolbio
Kulturförvaltningen verkar för ett brett konst- och kulturliv för alla att delta i. Vi arbetar för en hållbar och öppen stad som sätter kulturen och konsten i centrum.
Kulturförvaltningen har cirka 800 anställda som huvudsakligen verkar inom bibliotek, kulturhus, museer och övriga kulturverksamheter.Publiceringsdatum2026-04-15Om tjänsten
Har du ett engagemang för film och vill vara med och forma barns möte med filmkonsten i Göteborg? Vi ser fram emot din ansökan!
Skolbio ger barn och unga i skolan möjlighet att möta film som konstform med utgångspunkt i läroplanen och stadens kulturpolitiska mål. Verksamheten är en del av Kulturhuset Bergsjön och arbetar i nära samverkan med skolor, filmaktörer och kulturorganisationer i hela regionen. Nu söker vi en producent på 50% tillsvidare som tar ett samlat ansvar för att programmet håller hög kvalitet och att verksamheten fortsätter att utvecklas.
I rollen programlägger du Skolbio Göteborgs visningar och arrangemang tillsammans med kollegor, med barnens behov och läroplanen som grund. Du ansvarar för hela programcykeln - från planering och bokning till genomförande och uppföljning - och håller ihop administration och budgetarbete i samråd med enhetschef. Du representerar verksamheten i samarbeten med lokala föreningar, kommunala verksamheter, distributörer, biografer samt regionala och nationella kulturaktörer. Vid arrangemang är du ibland på plats och tar emot publik.
Arbetstiden är dagtid enligt schema, med vissa planerade ändringar utefter verksamheten behov. Kvalifikationer
Vi söker dig som har
Högskoleexamen inom film, antingen från konstnärlig eller akademisk inriktning
Minst tre års erfarenhet av filmpedagogiskt arbete med barn
Erfarenhet av att projektleda eller samordna och utveckla kulturverksamheter
Erfarenhet av administration och budgetarbete
Det är meriterande om du har
Erfarenhet av programläggning som producent för skolbio eller liknande kulturverksamhet
Erfarenhet av samverkan med grundskole- och gymnasieförvaltning
Erfarenhet av att kurera och skriva om film för målgruppen barn och unga
Erfarenhet av utredningsarbete inom kultur för barn och unga
Vem trivs i rollen?
Du trivs med att bygga relationer och kommunicerar lika naturligt med en gymnasielärare som med en nationell filmaktör. Du är van vid att hålla struktur i ett arbete som skiftar i intensitet över året och du prioriterar gärna om när verksamhetens behov förändras. Du har förmåga att ta egna initiativ för att driva verksamheten framåt, och du gör det med omsorg om helheten och dina kollegor.Övrig information
Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt för att motverka diskriminering. Vi värnar om våra medarbetares hälsa och erbjuder bland annat friskvårdsbidrag, rabatterade träningskort och cykelförmån. Vi har rökfri arbetstid.
Vi rekryterar utifrån en kompetensbaserad rekryteringsprocess för att säkerställa en rättvis och jämlik rekrytering. I denna rekrytering använder vi inte personligt brev. Du kommer i stället att besvara frågor kopplade till tjänstens krav och kompetenser för att säkerställa en rättvis, normkritisk och träffsäker process.
Intervjuerna är planerade till vecka 19 och 20. Till din intervju behöver du ta med giltig identitetshandling (pass/nationellt ID) och vid behov bevis på uppehållstillstånd. Detta för att vi som arbetsgivare behöver säkerställa din identitet samt din rätt att arbeta i Sverige.
Till dig som företräder bemannings- och rekryteringsföretag: Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och undanber oss därför ytterligare erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355)
Göteborgs Stad (visa karta
)
411 10 GÖTEBORG Arbetsplats
Kulturförvaltningen Kontakt
Eva K Halleröd eva.k.hallerod@kultur.goteborg.se 031-3655044 Jobbnummer
9856802