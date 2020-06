Prodkutionsassistent till dosapoteket Örebro - Apoteket AB - Maskinoperatörsjobb (kemisk/teknisk) i Örebro

Apoteket AB / Maskinoperatörsjobb (kemisk/teknisk) / Örebro2020-06-11Vill du bli en del av oss på Apoteket och vår produktionsenhet Apodos i Örebro?Låt oss själa dig en stundVälkommen till Apodos i Örebro! Apodos är en tjänst från Apoteket AB som ökar patientsäkerheten, ger smidigare läkemedelshantering samt frigör tid och spar pengar för vården. Tjänsten innebär att användaren får sina läkemedel maskinellt dispenserade för en period. Receptförteckningen innehåller en samlad dokumentation över vilka läkemedel användaren har ordinerats. Resultatet av tjänsten blir en trygg och säker läkemedelshantering för kunden samt att det är miljövänligt då kassationen minskar.Verksamheten är öppen 07.00-17.00 på vardagar.Vi tillämpar "inkörningsdagar" vilket betyder att om en helgdag infaller en mån-fre behöver dessa dagar jobbas in på helger.Många själ att trivasKamratlig stämning, kunskap, utveckling och hälsa är viktiga ingredienser i Apotekets verksamhet. Vi vet att välmående och engagemang gör dig bättre på det du gör. Därför erbjuder vi branschens mest generösa friskvårdsbidrag och ett brett utbildningsprogram för att bädda för både karriär och meningsfull tillvaro.Vissa jobb är mer själklara än andraSom produktionsassistent hos oss kommer dina huvudsakliga arbetsuppgifter att vara:MaskinoperatörManuellt in-, och utplock ur lagerPackning av försändelserKvalitetskontroll av orders ut mot kundRollen innebär arbetsuppgifter som är produktionsnära där din kompetens och insats spelar en stor roll. Du arbetar för att göra det enklare för våra kunder att må bra och bidrar till vår vision "Ett liv i hälsa"Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse.För att säkerställa kvalitén i vår rekrytering kommer vi att begära ett utdrag ur belastningsregistret på slutkandidaten/kandidaterna.Själklara meriterVi söker dig som har lägst gymnasiekompetens, erfarenhet av att ha arbetat med dator samt gärna produktionsvana.Som person har du lätt för att samarbeta, är flexibel samt ansvarstagande och effektiv i ditt arbete. Arbetet som produktionsassistent kräver att du är mycket kvalitetsmedveten, kan jobba i ett högt tempo och att du har lätt för att kommunicera. Vidare vill vi gärna att du är mån om att, tillsammans med dina kollegor, skapa ett bra resultat samt upprätthålla ett trivsamt arbetsklimat.Känns det självklart hittills?Vi ser fram emot din ansökan senast den 31 augusti. Urval och intervjuer sker löpande var vid tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.Om ApoteketApoteket AB, med huvudkontor i Solna, är Sveriges största apotekskedja med drygt 3300 anställda och ca 400 apotek. Apoteket erbjuder läkemedel, hälsoprodukter och tjänster till privatpersoner, vården, företag och organisationer. Vi bryter ständigt ny mark inom läkemedelsrådgivning, patientsäkerhet, it och miljö. Här präglas kulturen av omtanke och kollektiv kunskap för innovativ utveckling och leverans av produkter och tjänster som hjälper kunder till ett liv i hälsa. Här delar du övertygelse med människor som av olika skäl har valt Apoteket, och som medarbetare är del av vår själ: En stark tro på den goda kraften för att varje dag göra allt vi kan för att göra det enklare att må bra. För andra. För oss.Varaktighet, arbetstidHeltid/ Ej specificerat2020-06-11Enligt ökSista dag att ansöka är 2020-08-31Apoteket AB5260757