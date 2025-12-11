Procurement support
2025-12-11
Vi tror att framsteg och möjligheter skapas bäst tillsammans. Välkommen till en plats där samarbete gör skillnad.
Din roll
Du kommer att tillhöra inköpsstaben för området Sourcing and Supply men ditt fokus sträcker sig över hela inköpsavdelningen. Du välkomnas in i ett team där vi månar om och stöttar varandra, för att tillsammans skapa den bästa arbetsmiljön. Vi är ett prestigelöst och tätt samverkande team med många olika kompetenser och kunskapsområden, där vi ser att du som person själv kommer med egna initiativ och tankar för att kunna förbättra och effektivisera arbetet.
Exempel på dina arbetsuppgifter som Procurement Support kan vara att:
* registrera och kontrollera att nödvändiga leverantörsdata finns registrerad i affärssystemet och tillse att brister omhändertas
* söka ut och kontrollera att nödvändiga artikeldata finns registrerad i affärssystemet och tillse att brister omhändertas
* ansvara för administrering av leverantörsavtalsdatabasen
* ansvara för planeringen och koordinering av leverantörsrelaterade möten, samt agerar sekreterare på vissa av mötena
* göra nyupplägg av leverantörer i affärssystemet
* supportera hela inköpsavdelningen med dagliga arbetsuppgifter inom inköp
Då detta är en relativt ny roll kommer det finnas stora möjligheter att kunna skapa och utforma rollen utifrån eget intresse och den du är idag.
Avdelningen Sourcing and Supply äger upphandlings- och relationsansvaret med leverantörerna för alla produkter, system och eftermarknadslösningar inom Saabs civila flygplan S340 och S2000 samt Airborne Early Warning projekt. Du kommer till en grupp i en stark tillväxtas, med medarbetare av olika bakgrund som gärna umgås och ha roligt på jobbet.
Vi söker dig som har drivkraften och viljan att skapa, upprätthålla och utveckla goda relationer. Du trivs i en vardag där prioriteringar och arbetsinnehållet snabbt kan förändras. Du är en lagspelare som skapar möjligheter till teamwork. Därav ser vi att du har en mycket god kommunikationsförmåga att hantera kontakter per telefon, mail och i person. Vi ser att du har en god förmåga att tillämpa ett strukturerat arbetssätt och konsekvent användande av etablerade processer och arbetsinstruktioner i ditt arbete.
För att lyckas i rollen ser vi att du har:
* God allmän kunskap om datorsystem
* God allmän kunskap om Microsoft-applikationer såsom Officepaketen
* Behärskar såväl svenska som engelska i tal och skrift
Om du är utbildad inom inköp eller logistik eller har motsvarande arbetslivserfarenhet, ser vi det som meriterande. Det är även meriterande om du tidigare arbetat i något affärssystem.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här
