Procurement Specialist & Manager IT till Quest Consulting
Quest Consulting Sverige AB / Inköpar- och marknadsjobb / Sundbyberg Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Sundbyberg
2026-07-20
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Uppdragsbeskrivning
Rollen innebär att självständigt leda och samordna komplexa IT-upphandlingar genom hela inköpsprocessen – från sourcingstrategi till kontraktstilldelning och leverantörsstyrning. Du säkrar digitala lösningar, avancerad processautomation och cybersäkerhet som direkt möjliggör framtidens hållbara energiverksamhet. Du rapporterar till Contracting & Procurement Lead samt IT Procurement Lead, och samverkar tätt med både projektorganisationen och kundens centrala IT-funktion.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
End-to-end Upphandling: Ansvara för den kompletta leveransen av IT-upphandlingar (hårdvara, mjukvara, molntjänster och digitala lösningar) i enlighet med projektets inköpsplan.
Strategisk Sourcing: Utveckla och genomföra upphandlingsstrategier för specifika teknikområden som MRV-system (Monitoring, Reporting & Verification), processautomation och cybersäkerhet.
Kommersiella Förhandlingar: Leda leverantörssökning, utvärdering och komplexa kommersiella förhandlingar med starkt fokus på livscykelkostnader (TCO) och affärsmässighet.
Intressenthantering: Vara den primära kontaktpunkten för IT-upphandling gentemot IT/OT, Category Management, juridik, cybersäkerhet, ESG-funktioner samt externa EPC-partners.
Riskhantering (RAID): Identifiera, analysera och hantera leverantörsrisker, långa ledtider och integrationsutmaningar inom ramen för projektets RAID-process.
Rapportering & Governance: Säkerställa revisionssäker dokumentation samt ta fram beslutsunderlag till IT-ledning och projektets styrgrupper.
Obligatoriska krav
Vi söker en strategisk förhandlare med hög integritet och djup förståelse för komplexa IT-miljöer. För att matcha rollen har du:
Erfarenhet: Minst 5–7 års erfarenhet av strategiskt IT-inköp eller IT Procurement.
Avtals- & Förhandlingsexpertis: Dokumenterad erfarenhet av förhandling och hantering av större och komplexa IT-avtal samt leverantörsstyrning.
Regulatorisk förståelse: Erfarenhet av upphandling inom reglerade verksamheter, exempelvis kopplat till NIS2, cybersäkerhet eller annan regulatorisk efterlevnad.
IT- & Systemkompetens: God förståelse för IT-hårdvara, mjukvara, molntjänster och modern digital infrastruktur, samt god vana av digitala inköpsverktyg.
Utbildning: Masterexamen inom ekonomi, finans, juridik eller annat relevant område.
Språk: Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Meriterande krav
Erfarenhet från större, kapitalkrävande investeringsprojekt (CAPEX).
Ytterligare språkkunskaper utöver svenska och engelska.Publiceringsdatum2026-07-20Dina personliga egenskaper
Du är affärsmässig, strukturerad och har ett starkt strategiskt tänkande. Du har hög integritet, god samarbetsförmåga och är van vid att navigera framgångsrikt i en komplex projektorganisation med många parallella intressenter. Som person är du kommunikativ, lösningsorienterad och har förmåga att fatta välgrundade beslut även i komplexa och tidspressade situationer.
Om uppdraget och villkor
Startdatum: Augusti/September 2026 till sista september 2027
Omfattning: Heltid (100%)
Placering: Stockholm (Campus-kontor)
Övrigt: Resor i tjänsten kan förekomma vid behov.
Din ansökan
Låter rollen intressant och passande? Ansök i så fall omgående för vi intervjuar löpande och rollen kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Vi kan enbart ta emot och bearbeta din ansökan genom att du registrerar ditt CV i vår portal. Med avseende på GDPR kan vi ej ta emot ansökningar via e-post. Varmt välkommen med din ansökan! Uppdraget är en del av Quest Consulting personaluthyrning.Om företaget
Quest Consulting är ett auktoriserat konsultbolag med kollektivavtal, försäkringar, friskvård och tjänstepension. Vi är specialiserade inom IT, Teknik, HR, Administration och Ekonomi. Vår målsättning är att vara din personliga samarbetspartner och just därför är det så viktigt för oss att arbeta efter våra kärnvärden där våra ledord är att vara Personliga, Nyskapande och Professionella. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Quest Consulting Sverige AB
(org.nr 556945-6659)
Landsvägen 57 (visa karta
)
172 64 SUNDBYBERG Arbetsplats
Quest Consulting Kontakt
Quest Consulting info@quest.se Jobbnummer
10007284