ProCivitas Karlberg söker koordinator
2026-01-06
Föräldravikariat till och med 1 augusti 2027
Vill du vara med och forma framtidens samhällsmedborgare? Vi söker nu en engagerad, strukturerad och lösningsorienterad koordinator som vill vara en nyckelperson i skolans vardag under ett föräldravikariat. Hos oss får du en central roll i en gymnasieskola präglad av höga ambitioner, stark gemenskap och tydliga värderingar. På ProCivitas Karlberg arbetar vi nära våra elever och varandra. Vår koordinator är en viktig del av skolans nav - där administration, service, elevkontakt och samordning möts.
Om rollen
Som koordinator arbetar du brett och varierat med administration, elevadministration, IT-stöd, service, samordning och event. Rollen kräver både struktur och flexibilitet, självständighet och samarbetsförmåga. Du är ofta den som får vardagen att fungera - för elever, personal och vårdnadshavare.
Exempel på arbetsområden (kan variera beroende på profil):
• Administrativ service - hantering av skolans e-post, inköp, post, felanmälningar och kontakt med leverantörer.
• Elev- och IT-administration - ansvar för SchoolSoft, elevregistreringar, betyg, SL-kort, samt IT-stöd som inventering och beställning av datorer, felanmälningar, garantiärenden, fakturering av elevdatorer och lösenordsbyten.
• Samordning - av t.ex. omprov, NP, vikarier, elevlistor, skåp och nya elever.
• Event och marknadsföring - ansvar för sociala medier samt samordning av öppet hus, prova-på-dagar, mässor och elevambassadörer.
• Flexibel resurs i vardagen - du är trygg i att samarbeta med både elever och personal, och kliver gärna in där det behövs, t.ex. för att starta upp en lektion i ett klassrum vid sjukfrånvaro, hantera praktiska ärenden eller bidra till god stämning i personalrummet.
Vi söker dig som...
• Är strukturerad, ansvarstagande och lösningsorienterad
• Trivs med många kontaktytor och varierande arbetsuppgifter
• Är digitalt trygg och har lätt för administrativa system
• Gillar att koordinera, planera och följa upp
• Är serviceinriktad och prestigelös - du gör gärna "det lilla extra"
• Har ett relationellt och inkluderande förhållningssätt gentemot elever och kollegor
Tidigare erfarenhet av arbete i skola eller utbildningsverksamhet är meriterande.
Vi erbjuder
• En skola med hög kvalitet, tydlig värdegrund och stark kultur
• Ett kollegium som samarbetar, stöttar och utvecklar verksamheten tillsammans
• Frihet under ansvar
• Friskvårdsbidrag, pensionsrådgivning och kollektivavtalade förmåner
Anställningsform
• Vikariat på 80-100 % (beroende på profil)
• Föräldravikariat till och med 1 augusti 2027
• Start: 16 mars 2026 eller enligt överenskommelse
Välkommen med din ansökan!
Skicka in din ansökan så snart som möjligt - vi gör urval och intervjuar löpande. Ansökan ska innehålla CV och personligt brev där du beskriver varför du söker dig till just denna tjänst. Du kommer att behöva uppvisa utdrag ur belastningsregistret vid eventuell anställning.
Kontaktperson: Rektor Maria Lafrenz - maria.lafrenz@procivitas.se
Följ oss gärna: www.procivitas.se/karlberg www.instagram.com/procivitaskarlberg
Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-02-06
Detta är ett heltidsjobb.
