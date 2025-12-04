Processtekniker Vatten Drift och Underhåll
Gästrike Vatten AB / Driftmaskinistjobb / Gävle Visa alla driftmaskinistjobb i Gävle
2025-12-04
, Älvkarleby
, Sandviken
, Ockelbo
, Ovanåker
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Gästrike Vatten AB i Gävle
, Ockelbo
, Hofors
, Östhammar
, Uppsala
eller i hela Sverige
Vi har världens viktigaste jobb - vi arbetar för hållbara samhällen. Häng med oss på resan mot framtidens VA-lösningar!
Gästrike Vattens uppdrag är att underlätta människors vardag och bidra till en hållbar samhällsutveckling i våra fem ägarkommuner, Gävle, Hofors, Ockelbo, Älvkarleby och Östhammar.
Hos oss får du ett utvecklande arbete med stor delaktighet och eget ansvar på en arbetsplats som genomsyras av ett stort engagemang.
Vi söker nu förstärkning som processtekniker inom avdelningen Vatten och enheten Drift och Underhåll.
Varje år produceras ca 13 miljoner kubikmeter vatten i våra dricksvattenverk. Avdelning vattens uppdrag är att säkerställa produktionen av dricksvatten med rätt kvalitet. Dricksvattenproduktionen ska vara driftsäker, robust, hållbar på kort och lång sikt och möta samhällets behov. Du blir en viktig del i att säkerställa vattenförsörjning till våra kunder under dygnets alla timmar.Publiceringsdatum2025-12-04Arbetsuppgifter
I rollen som processtekniker utför du tillsyn, skötsel, underhåll, styrning, reparationer och bidrar i arbetet till att utveckla våra processer och anläggningar.
Du arbetar brett med VA-frågor och några exempel på arbetsuppgifter är:
• Tillsyn, skötsel, underhåll, felsökning och reparationer på Vattenverk och övriga dricksvattenanläggningar.
• Övervakning och styrning av våra anläggningar och processer.
• Framtagning av driftinstruktioner.
• Datainsamling från löpande linjearbete.
• Provtagning av vatten för att säkerställa processens funktion och vattnets kvalitet.
• Hantering av Kundärenden.
• Delta i projekt inom Gästrike vatten
• Aktivt delta och utveckla arbetsmiljö på våra anläggningar.
Det är ett omväxlande arbete där du varierar mellan fältarbete och arbete i våra VA-system, och du har hela Gästrike vatten som ditt arbetsområde.
Beredskap ingår i tjänsten.Kvalifikationer
Vi söker dig med gymnasieexamen, gärna med inriktning teknik. Vi ser det positivt om du har eftergymnasial utbildning inom teknik/vatten. Vi ser gärna att du har processteknisk erfarenhet, gärna inom flöden, tryck och regulatorer. Eftersom du kommer att arbeta i våra VA-system ser vi att du har datavana, gärna inom scada/övervakningssystem.
B-körkort för manuellt växlad bil är ett krav.
För att trivas i rollen är du noggrann, analytisk och kvalitetsmedveten. Som person gillar du att ta eget ansvar och trivs att arbeta i grupp, du delar gärna med dig av dina idéer och kunskap till kollegor.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
ÖVRIGT
Varmt välkommen med din ansökan!
Har du skyddad identitet, kontakta ansvarig rekryterare för vidare instruktioner för ansökan.
Inför rekryteringsarbetet har Gästrike Vatten tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C292945". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gästrike Vatten AB
(org.nr 556751-1661) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Gästrike vatten Kontakt
Bodil Ander bodil.ander@gastrikevatten.se Jobbnummer
9627976