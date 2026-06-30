Processtekniker VA-verk
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2026-06-30
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Vatten är vårt viktigaste livsmedel och Gotlands vattenförsörjning är en angelägen och aktuell fråga. VA- och avfallsavdelningen ansvarar för utveckling, förnyelse och drift av Gotlands anläggningar såsom vattentäkter, vattenverk, avloppsreningsverk, pumpstationer, ledningsnät, deponier och återvinningscentraler. Vi säkerställer en trygg och hållbar VA-försörjning till våra abonnenter och bidrar till Gotlands hållbara utveckling genom god planering och prioritering där medarbetare är delaktiga och har stort eget ansvar inom ramen för en god arbetsmiljö.
Avdelningen består av cirka 130 medarbetare med lång och gedigen erfarenhet. Du är aldrig ensam i ditt arbete utan har alltid stöd nära till hands.
Tjänsten tillhör enheten projektering och utveckling verk (PUV) med arbetsplats i Visby. Enheten ansvarar för planering och projektering av nyutbyggnad samt förnyelse av vattenverk, avloppsreningsverk, pumpstationer och tryckstegringsstationer etc. PUV driver också projekt som ligger till grund för strategiska beslut kring Region Gotlands fortsatta och framtida VA-försörjning. I uppdraget ingår även processutveckling vid Gotlands vatten- och avloppsreningsverk, där analys av driftdata och processtrender används för att förbättra reningsresultat, energieffektivitet och kemikalieförbrukning. Enheten arbetar tätt tillsammans med driftorganisationen, projektörer och externa specialister för att ta fram driftunderlag och underlag för anläggningarnas fortsatta utveckling och kapacitet.
Hos oss får du arbeta i en organisation med hög kompetens, stort engagemang och en kultur där samarbete och ansvar står i fokus. Vi erbjuder ett meningsfullt arbete där du bidrar till samhällsviktig infrastruktur. Som anställd får du även förmåner som friskvårdstimme, friskvårdsbidrag och flextidsavtal.Publiceringsdatum2026-06-30Arbetsuppgifter
Som processtekniker på VA-avdelningen ansvarar du för att optimera och utveckla processerna vid våra vatten- och avloppsreningsverk. Du analyserar driftdata och processtrender för att identifiera förbättringsmöjligheter och säkerställa att våra anläggningar håller hög prestanda, till exempel med avseende på reningsresultat, energieffektivitet och kemikalieförbrukning.
Vi arbetar i en projektstyrd verksamhet, vilket innebär att en stor del av processutvecklingen sker i projektform. Du driver förbättringsprojekt från analys till genomförande, ofta i nära samarbete med projektörer och andra specialister och bidrar med ditt processkunnande genom hela projektets gång.
En viktig del av rollen är att ta fram och underhålla driftunderlag till driftorganisationen, så att verken kan drivas optimalt och med rätt förutsättningar. Du tar även fram underlag för strategiska beslut kring anläggningarnas fortsatta utveckling och kapacitet.
I rollen ingår tätt samarbete med driftpersonal, projektörer och externa specialister, för att tillsammans skapa hållbara och framtidssäkra processlösningar för hela Gotland.
Vi erbjuder dig ett spännande arbete med betydelsefulla arbetsuppgifter, tillsammans med utvecklingsorienterade och kunniga kollegor i en kreativ arbetsmiljö. Arbetet sker huvudsakligen på plats vid våra anläggningar, men viss möjlighet till hemarbete finns när arbetet medger det.
Vem är du?
Du har en akademisk utbildning inom kemiteknik, bioteknik, miljöteknik, VA-teknik eller motsvarande. YH-utbildning med processinriktning kombinerat med flera års relevant erfarenhet kan vara likvärdigt.
Vi söker dig som har minst tre års dokumenterad erfarenhet från drift eller processutveckling vid vatten- eller avloppsreningsverk. Du har god förståelse för biologiska, kemiska och mekaniska reningsprocesser och är van att tolka och analysera driftdata. Det är särskilt meriterande om du har erfarenhet av processutveckling med fokus på energieffektivitet eller kemikalieförbrukning, liksom kännedom om gällande lagstiftning och tillståndskrav inom VA. Då vi arbetar i en projektstyrd verksamhet är tidigare projekterfarenhet eller projektledningserfarenhet också meriterande.
Som person är du analytisk och lösningsorienterad och trivs med att hitta rotorsaker och driva förbättringsarbete. Du är självgående och tar egna initiativ, samtidigt som du kommunicerar tydligt och kan förmedla tekniska slutsatser till både kollegor och beslutsfattare. Du arbetar strukturerat och dokumenterar ditt arbete noggrant. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Körkort B är ett krav eftersom rollen innebär platsbesök på våra tekniska anläggningar.
Varför välja Region Gotland?
Vi är öns största arbetsgivare – med över 200 olika yrken och 7000 medarbetare i Sveriges enda kombinerade region och kommun. Tillsammans utvecklar vi ett hållbart, tryggt och välmående Gotland för alla som bor på och besöker ön.
På Gotland finns ett rikt kulturliv, storslagen natur och en kreativ entreprenörsanda. Över 61 000 personer har valt att kalla Gotland för sitt hem, året runt. Är du inte en av oss än, men nyfiken på att bli? Läs mer om livet på ön på www.gotland.com/flytta-hit
Vi värnar om våra medarbetare och är stolta över våra förmåner. Läs gärna mer på www.gotland.se/formaner
På Instagramkontot @viarregiongotland kan du följa våra medarbetare och se bredden i våra olika verksamheter.
Så rekryterar vi
Vi arbetar enligt kompetensbaserad rekryteringsmetod och lägger därför stor vikt vid personlig lämplighet i enlighet med de kompetenser som beskrivs i annonsen. På så vis jobbar vi även aktivt för att motverka diskriminering.
Vi är måna om säkerhet och kvalité i våra rekryteringar och du kan därför komma att omfattas av kontroller inför anställning. Om det är aktuellt får du mer information av rekryterare. ID-handling och personbevis behöver alltid uppvisas.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver erbjudas medarbetare med företrädesrätt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Gotland
(org.nr 212000-0803), http://www.gotland.se/ledigajobb
Färjeleden 2 (visa karta
)
621 81 VISBY Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Projektering och utveckling verk Kontakt
Tf enhetschef
Mattias Larsson mattias.larsson01@gotland.se Jobbnummer
9985759