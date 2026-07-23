Processtekniker
Randstad AB / Maskiningenjörsjobb / Luleå Visa alla maskiningenjörsjobb i Luleå
2026-07-23
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, Boden
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-23Dina arbetsuppgifter
Är du en säkerhetsmedveten lagspelare med erfarenhet av betongtillverkning? Vill du arbeta i en roll där din tekniska kompetens och ditt driv för förbättringar verkligen gör skillnad? Då har vi på Randstad uppdraget för dig!
Vi söker nu en engagerad processtekniker till vår kund, ett välkänt och stabilt bolag inom betongindustrin. Här blir du en nyckelperson i produktionen och en del av ett sammansvetsat team som tillsammans säkerställer högsta kvalitet i leveranserna till kund. För rätt person erbjuds en trygg arbetsplats med goda möjligheter att utvecklas inom yrket.
Som konsult hos Randstad är du anställd hos oss och arbetar ute hos någon av våra kunder. Vi erbjuder dig tryggheten från ett kollektivavtal och förmåner som friskvårdsbidrag, företagshälsovård, försäkringar och rabatt på träningskort. Utöver detta får du en unik möjlighet att bygga på ditt CV, möta olika företagskulturer och skaffa dig värdefull erfarenhet från olika branscher. Söker du en arbetsgivare som erbjuder varierande uppdrag och nya kontaktnät kommer du att trivas hos oss!
Tjänsten är på heltid med start i september!
Låter detta som rätt utmaning för dig? Ansök redan idag! Vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Vid frågor om tjänsten, kontakta Sandra Enbom, sandra.enbom@randstad.se
Ansvarsområden
Som processtekniker ansvarar du för att driften och tillverkningen flyter på enligt uppsatta rutiner. Du har ett vaket öga för detaljer och arbetar proaktivt med att optimera processer.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
• Drift, tillverkning och kontroll enligt fastställda instruktioner.
• Genomföra både intern och extern provtagning för att säkra produktkvalitet.
• Aktivt delta i förbättringsprojekt för att effektivisera produktionsprocessen.
• Hantering av ordermottagning (där regional kundtjänst saknas).
• Rapportering av avvikelser, tillbud och reklamationer för att ständigt förbättra verksamheten.
Säkerheten är vår högsta prioritet. Du förväntas agera i enighet med lagar och regler samt aktivt bidra till en säker arbetsmiljö för dig själv och dina kollegor. Du har befogenhet att stoppa farliga arbetsmoment om situationen kräver det.Kvalifikationer
För att lyckas i rollen ser vi att du gillar att jobba praktiskt och trivs i en produktionsmiljö. Du är noggrann, tar ansvar för dina uppgifter och har en god samarbetsförmåga då du har daglig kontakt med både kollegor, kundservice och leverantörer.
krav:
• Vana av att köra hjullastare
• B-Körkort.
• Tidigare erfarenhet av arbete inom industri eller produktion.
• Erfarenhet av betongtillverkning.
Meriterande:
• Klass II-behörighet.Om företaget
Randstad
På Randstad vet vi att alla människor har en plats på arbetsmarknaden. Med verksamhet över hela landet och inom alla kompetensområden hjälper vi människor att hitta ett jobb som känns bra, och där de får möjlighet att växa, utvecklas och uppnå sin fulla potential.
Med närmare 600 000 anställda i 38 länder är Randstad världsledande inom HR-tjänster, med målsättningen att bli världens främsta och mest uppskattade partner på arbetsmarknaden. Genom att kombinera vår passion för människor med kraften i dagens teknologi hjälper vi människor och företag att uppnå deras fulla potential. Vi kallar det Human Forward. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Randstad AB
(org.nr 556242-1718), https://randstad.se/job-redirect/dc036edb-90c3-414e-b66a-20ff467fa3d6
972 32 LULEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Randstad Jobbnummer
10010382