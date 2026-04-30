Processråd - senior processjurist till Konsumentombudsmannen
2026-04-30
Vill du driva principiellt viktiga mål som formar rättsutvecklingen inom marknads- och civilrätten? Som processråd vid Konsumentombudsmannens sekretariat för du myndighetens talan i några av de mest kvalificerade tvistemålen på området och bidrar direkt till rättsutvecklingen i Sverige och inom EU.
Processråden på Konsumentombudsmannens sekretariat arbetar tillsammans i en väl sammansvetsad grupp där vi hjälps åt för att nå bästa resultat och där vi stöttar varandra i såväl med- som motgång. Vi har ett nära samarbete med övriga jurister som arbetar i myndighetens tillsynsverksamhet.
Som processråd har du ett självständigt ansvar för att planera och genomföra tvistemålsprocesser samt processer om utdömande av vite för Konsumentombudsmannens räkning. Processerna förs i första hand i patent- och marknadsdomstolarna och i allmän domstol.
Målen hos Konsumentombudsmannen rör ofta oklara och principiellt viktiga frågor som har stor betydelse för rättsutvecklingen, konsumenternas rättigheter och företagens förståelse för regelverket. Du ansvarar självständigt för talans utformning och den juridiska argumentationen. Detta gäller även om dina mål prövas av Högsta domstolen eller EU-domstolen.
I arbetsuppgifterna ingår det även att meddela förbudsförelägganden och andra typer av beslut i enlighet med de regelverk som myndigheten har tillsyn över. Processföringen i domstol utgör dock tjänstens absoluta tyngdpunkt.
Du medverkar även i myndighetens remissarbete, deltar i offentliga utredningar samt i dialoger med andra myndigheter och näringslivets aktörer såväl nationellt som internationellt. Du förväntas bidra med din processerfarenhet och juridiska erfarenhet i övrigt till strategiska och framåtblickande frågor i myndighetens tillsynsverksamhet.
Vi söker dig som är en mycket erfaren jurist med gedigen vana av kvalificerad processföring i allmän domstol. Du är van att driva rättsligt komplexa mål med stort ansvar och hög grad av självständighet.
Du har juristexamen eller annan universitetsexamen med juridisk inriktning som vi finner likvärdig. Vi tror att din bakgrund innehåller erfarenhet som advokat, domare, åklagare eller som processförare i tvistemål inom offentlig verksamhet.
Du är en mycket god analytiker och har en välutvecklad argumentationsförmåga. Du känner dig trygg med att föra talan i domstol, även i mål där utgången är oklar. Du arbetar strukturerat och självständigt, även under hög arbetsbelastning, och har ett professionellt och omdömesgillt förhållningssätt i ombudsrollen. Du utvecklar kontinuerligt dig själv och
ditt arbete samt har lätt för att anpassa dig efter nya förutsättningar. Du uttrycker dig mycket väl i tal och skrift på svenska och engelska.
Hos oss har vi tillit till varandras förmåga. Vi lär och utvecklas tillsammans i en prestigelös och omtänksam arbetsmiljö. Du får gärna testa nya vägar i ditt arbete.
Våra värderingar mod, nytta och omtanke är viktiga för oss. Vi värdesätter att vi är olika, det berikar vår verksamhet. Om du vill jobba i en myndighet där vi gemensamt tar ansvar för verksamhet, utveckling och samarbete - då kommer du att trivas hos oss!
Tillsvidareanställning som inleds med sex månaders provanställning. Tjänstgöringsort är Karlstad. Tillträde enligt överenskommelse. Resor i tjänsten kan förekomma.
Vi tillämpar förtroendearbetstid i hela myndigheten. Merparten av arbetstiden förläggs på vårt kontor i Karlstad och möjlighet att arbeta på distans finns i viss utsträckning.
Du får en genomtänkt introduktion och har goda möjligheter till kompetensutveckling. Självklart erbjuder vi friskvårdstid och friskvårdsbidrag.
Läs mer om oss på Konsumentverket här. Mer information om anställningen får du av biträdande konsumentombudsmannen Kristofer Johannesson. Fackliga representanter är Anna Gunnarsson för Saco-S och Cecilia Grändås för ST. Du når samtliga genom att ringa vår växel på telefonnummer 0771-525 525.
Välkommen med din ansökan senast den 20 maj 2026.
Sista dag att ansöka är 2026-05-20
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Konsumentverket
