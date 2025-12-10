Processpecialist - Avlopp och Dricksvatten
WSP expanderar och satsar på VA processaffären Vattenfrågorna är med i alla stora samhällsprojekt idag och framåt kommer dessa bara att bli ännu mer aktuella. Utmaningar som vi på WSP ser att vi kommer ha en viktig rådgivande funktion i att vara med och lösa tillsammans med våra kunder. WSPs vattensektion med 180 medarbetare erbjuder ett komplett utbud av konsulttjänster för att leverera konkreta och tekniska lösningar som gör skillnad ur både ekologisk och social hållbarhetsaspekt samt med god totalekonomi i fokus.
Just nu har vi många spännande projekt på gång inom VA-anläggningar och behöver därför utöka vårt team med processpecialister inom både dricksvatten och avloppsvatten.
Hos oss kliver du in i en vardag präglad av kontinuerlig kompetensutveckling, där du får möjlighet att växa både professionellt och personligt. Vi tror på att dela kunskap och utvecklas tillsammans, vilket gör att du alltid har stöd från kollegor och tillgång till expertis inom hela organisationen. Samtidigt får du chansen att påverka framtidens vattenlösningar - att bidra med idéer och innovationer som gör verklig skillnad för samhället och miljön. Här är din insats en del av något större.
I första hand söker vi till våra kontor i Sundsvall, Umeå, Malmö, Göteborg eller Stockholm. Men din kompetens är viktigare för oss än vart du bor, därför välkomnar vi sökanden från hela landet!
VA Process Inom VA Process är vi idag ca 25 anställda ocharbetar med kommunala vatten- och avloppsreningsverk, biogasanläggningar samt reningsanläggningar för industriella vatten. Vi levererar tjänster i hela kedjan från tidiga skeden med idé- och förstudier, processutredningar till processdesign, projektering, förfrågningsunderlag, driftsättningar och driftsfrågor till kunder i hela Sverige.
Trots att vi är geografiskt utspridda över landet har vi en stark teamkänsla och en kultur som präglas av samarbete och öppenhet. Vår arbetsmiljö bygger på tillit, kunskapsdelning och ett genuint engagemang för att stötta varandra i vardagen. Hos oss är det lika naturligt att be om hjälp som att dela med sig av erfarenheter - vi tror att vi blir starkare tillsammans. Det är denna laganda som gör att vi kan leverera hög kvalitet och innovativa lösningar till våra kunder, samtidigt som vi har roligt på vägen.
Hos oss är livet utanför jobbet lika viktigt som det du gör på kontoret. Med flexibla arbetstider och hybridlösningar ger vi dig friheten att forma din arbetsdag.
Om rollen Nu söker vi dig som har erfarenhet av VA-utredningar inom avlopps- eller dricksvatten och vill vara med och bidra i våra kundprojekt. Vår gruppering levererar konsulttjänster inom projekt för både nybyggnation- och ombyggnation av avloppsreningsverk och vattenverk. Vi bidrar därutöver också till expertis inom kapacitetsbedömningar av befintliga verk, periodiska besiktningar, driftoptimering och arbetsmiljöfrågor inom VA-verksamhet. Vägvalsutredningar samt strategisk rådgivning till våra beställare ingår också i vårt utbud av tjänster. Vi arbetar för närvarande med flera intressanta projekt där vi hjälper våra kunder inom både ny- och ombyggnation av avloppsrenings- och vattenverk för att öka kapaciteten, förbättra reningen och fortsatt uppnå gällande miljökrav.
I uppdragen ser vi att du kommer ha en roll som erfaren utredare, teknik-eller uppdragsansvarig. Möjlighet kommer också finnas att bredda sig i vårt internationella nätverk och samarbeta med kollegor utanför Sveriges gränser.
Kvalifikationer Processpecialist avlopp Vi söker dig som har flerårig erfarenhet av avloppsrening och vattenreningsprocesser. Du har erfarenhet av en roll som konsult eller beställare och därtill vana av att utföra kapacitets- och dimensioneringsberäkningar inom avloppsreningsverk.
Processpecialist dricksvatten Vi söker dig som har erfarenhet av dricksvattenfrågor inom kommunal vattenrening. Du har erfarenhet av en roll som konsult eller beställare och därtill vana av att utföra kapacitets- och dimensioneringsberäkningar för dricksvatten.
Du har sedan tidigare en ingenjörsutbildning med inriktning mot vatten, kemiteknik, industriell bioteknik eller annan relevant inriktning för teknikområdet.
Som kollega bidrar du till en bra sammanhållning och trivsam arbetsmiljö där delaktighet, samarbete och utbyte av kunskap är nyckelbegrepp. Som person är du ansvarstagande, problemlösande, analytisk och du ser god kommunikation som en naturlig del av ditt arbetssätt. Vidare är det ett krav att du behärskar svenska och engelska i tal och skrift.
Kontakt För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta oss! Annika Lambert, Gruppchef VA Process, annika.lambert@wsp.com
Vilde Semmelhofer, Rekrytering, vilde.semmelhofer@wsp.com
Välkommen med din ansökan!
Sista ansökningsdag Välkommen med din ansökan senast 2026-01-07!
Kontakt från rekryteringsföretag, CV- och annonssäljare undanbedes.
OM WSP I SVERIGE WSP är en av världens ledande teknikkonsulter. Med en enastående bredd av ingenjörer, rådgivare och forskare förenas våra globala talanger för att utveckla lokala lösningar. WSP är verksamma i över 50 länder och har cirka 73 000 medarbetare, eller som vi säger Visionärer. På WSP i Sverige jobbar cirka 3 800 konsulter med att leverera innovativa projekt inom transport, infrastruktur, byggnation, miljö, projektledning, strategisk rådgivning och energi.
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
