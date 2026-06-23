Processoperatörer till kund i Skara

Jobandtalent Sweden AB / Maskinoperatörsjobb (livsmedel) / Skara
2026-06-23


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Vill du arbeta i en viktig roll inom svensk livsmedels- och lantbruksproduktion? Just nu söker Job&Talent processoperatörer till en av våra kunder i Skara för ett tidsbegränsat uppdrag med goda möjligheter till förlängning.
OM TJÄNSTEN
Som processoperatör kommer du att arbeta i produktionen med hantering och bearbetning av utsäde och frö. Arbetet innebär övervakning av processer, truckkörning, kvalitetskontroller samt att säkerställa att produktionen håller hög kvalitet och effektivitet.
Uppdraget sträcker sig initialt från vecka 33 till vecka 40. För rätt person finns möjlighet till förlängning. Även om uppdraget avslutas enligt plan finns goda möjligheter att återkomma till verksamheten efter några månader när behov uppstår igen.
VI SÖKER DIG SOM

Har truckkort och erfarenhet av att köra motviktstruck

Har B-körkort och tillgång till bil

Behärskar svenska väl i tal och skrift

Har tidigare erfarenhet av arbete inom industri eller produktion

Är flexibel när det gäller arbetstider och kan arbeta olika skift vid behov

Är ansvarstagande, noggrann och trivs med att arbeta både självständigt och i team

VI ERBJUDER

Konkurrenskraftig lön

Ett varierande och utvecklande arbete hos en stabil och välrenommerad verksamhet

Möjlighet att bygga värdefull erfarenhet inom process- och industriproduktion

Goda möjligheter till förlängning eller framtida återkomst till verksamheten

OM OSS
Job&Talent tillhandahåller en digital plattform med målet att förändra arbetsmarknaden och göra den mer effektiv och rättvis. Vi är ett globalt företag som tillhandahåller tio-tusentals medarbetare till kunder som Amazon, Uber, Santander, och H&M från våra kontor i Storbritannien, Frankrike, Spanien, Tyskland, Portugal, Mexiko, Colombia och Sverige. Job&Talent är en av Sveriges största bemanningsföretag inom vår sektor, och vi specialiserar oss inom lager och logistik samt industri och verkstad.
ANSÖKAN
Är du den vi söker? Om du har frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare. Kontaktuppgifter hittar du längre ned.
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Ansökan sker genom att du registrerar dig nedan, bifoga CV och personligt brev.
Varmt välkommen med din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7959336-2067298".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Jobandtalent Sweden AB (org.nr 559104-6148), https://jobb.jobandtalent.com
Centrumbostäder i Skara AB (visa karta)
532 30  SKARA

Arbetsplats
Job&Talent

Jobbnummer
9975852

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