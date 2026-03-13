Processoperatörer till Fresenius Kabi
2026-03-13
Publiceringsdatum2026-03-13Om tjänsten
Som processoperatör hos Fresenius Kabi kommer du vara en viktigt del av tillverkningen inom läkemedelsindustrin. Du kommer att genomsyras av ett nogrannt, effektivt och mycket kvalitetsmedvetet arbetssätt. I rollen som processoperatör kommer du att arbeta med någon av de olika produktionsprocesserna fyllnings, berednings och paketeringsmaskiner. I rollen ingår även att genomför regelbudna kvalitets- och säkerhetskontroller. Har du tidigare erfarenhet av mekanik eller liknande kommer det vara till en stor fördel i arbetet.
Det här är en perfekt möjlighet för dig som är nyfiken, driven och vill utvecklas inom läkemedelsindustrin. Har du ett tekniskt intresse eller tidigare erfarenhet från exempelvis vården, produktion eller restaurang där du är van att arbeta i ett högt tempo och samtidigt upprätthålla höga krav på hygien, renlighet och noggrannhet är det ett stort plus.
Uppdraget är på heltid med placering i Uppsala. Arbetstiderna är förlagda på 5-skift med helgdrift eller 3-skift där arbetstiderna är dag, kväll och natt. Det är ett konsultuppdrag med 6 månaders provanställning och med stor chans till förlängning. För rätt person med rätt inställning finns det mycket stora möjligheter för karriär inom företaget.Arbetsuppgifter
• Dokumentation av tillverkningsprocesser i enlighet med företagets verksamhetssystem.
• Medverkan i kvalificeringsprocesser och rapportering av resultat i testprotokoll.
• Skötsel, rengöring och hantering av utrustning, material och lokaler enligt företagets riktlinjer.
Om dig
Vi söker dig som brinner för detaljer och nogrannhet. Meriterande med erfarenhet inom läkemedelstillverkning samt innehar truckkort. För att trivas och lyckas i denna roll bör du ha följande egenskaper:
• En god lagspelare med utmärkta kommunikationsförmågor.
• Noggrann och detaljorienterad.
• Driven, engagerad och ansvarsfull.
Krav för tjänsten är:
• Goda tal- och skriftkunskaper i svenska och engelska
• Fullständig gymnasieexamen
Meriterande för tjänsten:
• Tidigare erfarenhet av produktionsarbete, arbete inom läkemedelsindustrin eller från restaurang- och snabbmatsbranschen.
• Teknisk gymnasieutbildning eller motsvarande högre utbildning.
Vid eventuell anställning kommer en bakgrundskontroll att utföras.
Vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet!
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Josephine Hjalmarsson via josephine.hjalmarsson@adecco.se
Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via info@adecco.se
Välkommen med din ansökan!
