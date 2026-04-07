Processoperatörer till Annas Pepparkakor i Tyresö
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Lagerjobb / Tyresö Visa alla lagerjobb i Tyresö
2026-04-07
, Lidingö
, Värmdö
, Huddinge
, Stockholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Studentconsulting Sweden AB (Publ) i Tyresö
, Lidingö
, Värmdö
, Huddinge
, Stockholm
eller i hela Sverige
Letar du efter ett jobb inom maskinproduktion och gillar pepparkakor?
Vi på StudentConsulting söker nu för Annas Pepparkakor processoperatörer på heltid under säsongen som är fram till december. Annas Pepparkakor är företaget som tillverkar och säljer pepparkakor och idag är det den mest omtyckta pepparkakan runt hela världen. Pepparkakorna säljs världen över och allt startar inne på ett lager i Tyresö, där det arbetar året runt med att producera pepparkakor. Lagret i Tyresö kommer att erbjuda dig härliga kollegor som trivs otroligt bra på sin arbetsplats.
I din roll som processoperatör inom paketering arbetar du primärt med att köra de paketeringslinjer som finns inom produktionen och gör det lilla extra för att nå de uppsatta mål som finns inom företaget som till exempel kvalitet och effektivisering. Du arbetar kontinuerligt med att hålla en god ordning kring sin arbetsplats och respekt för organisation och individ. Inom ditt team kommer ni arbeta med i ett högt tempo och du är en aktiv deltagare i Annas Pepparkakors förbättringsarbete.
Dina arbetsuppgifter kommer att bestå av att genomföra uppstart och avslut på samtliga linjer enligt maskindokument. Du kommer att ansvara för att arbetet sker enligt gällande säkerhetsföreskrifter och påtala eventuella uppkomna brister. Du ska även kunna assistera vid omställningar på samtliga linjer. Du förväntas även kunna säkerställa att ordning och reda hålls under hela skiftet.
Uppdraget innebär att du kommer vara anställd av StudentConsulting och arbeta hos Annas Pepparkakor som konsult.
Uppdraget gäller endast säsongarbete.
Arbetstiderna är:
Vid dagskift:
Mån-tors kl. 06.00-15.30
Fre kl. 06:00-13:00
Vid kvällsskift:
Mån-fre kl. 14.55-23.25
Vid nattskift:
Mån-fre kl. 23:25-06-25
Detta schema gäller primärt varannan vecka
DETTA SÖKER VI
Du talar och skriver svenska obehindrat.
• Förstår och skriver engelska mycket väl.
• Att du är prestigelös och stresstålig.
• Kunna arbeta under helger vid behov.
• Bo i närheten av Tyresö.
Meriterande med truckkort.
Vi ser att du är en person som klarar av mycket ljud och starka dofter. Du är en kommunikativ person och kan hantera plötsliga förändringar som skulle kunna förekomma.
Utöver detta ser vi det som meriterande ifall du har arbetat tidigare på lager och har erfarenhet av maskinoperatör. Vi ser högt värde i personliga egenskaper som noggrannhet, stresstålighet, prestigelöshet och flexibilitet. Vi ser gärna att du planerar att stanna på denna arbetsplats under hela säsongen.
Känner du igen dig? Skicka in din ansökan redan idag. Vi jobbar med löpande intervjuer och urval. Tjänsten tillsätts så snart vi har hittat rätt kandidat Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Studentconsulting Sweden AB (Publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Radiovägen 23 (visa karta
)
135 48 TYRESÖ Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Steven Kiabi steven.kiabi@studentconsulting.com Jobbnummer
9840770