Processoperatörer till Annas Pepparkakor i Tyresö
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Lagerjobb / Stockholm Visa alla lagerjobb i Stockholm
2025-09-11
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Studentconsulting Sweden AB (Publ) i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Huddinge
eller i hela Sverige
Leta du efter ett jobb inom maskinproduktion och gillar pepparkakor?
Vi på StudentConsulting söker nu för Annas Pepparkakor processoperatörer på heltid under vecka 41-48. Annas Pepparkakor är företaget som tillverkar och säljer pepparkakor och idag är det den mest omtyckta pepparkakan runt hela världen. Pepparkakorna säljs världen över och allt startar inne på ett lager i Tyresö, där det arbetar året runt med att producera pepparkakor. Lagret i Tyresö kommer att erbjuda dig härliga kollegor som trivs otroligt bra på sin arbetsplats.
I din roll som processoperatör inom paketering arbetar du primärt med att köra de paketeringslinjer som finns inom produktionen och gör det lilla extra för att nå de uppsatta mål som finns inom företaget som till exempel kvalitet och effektivisering. Du arbetar kontinuerligt med att hålla en god ordning kring sin arbetsplats och respekt för organisation och individ. Inom ditt team kommer ni arbeta med i ett högt tempo och du är en aktiv deltagare i Annas Pepparkakors förbättringsarbete.
Dina arbetsuppgifter kommer att bestå av att genomföra uppstart och avslut på samtliga linjer enligt maskindokument. Du kommer att ansvara för att arbetet sker enligt gällande säkerhetsföreskrifter och påtala eventuella uppkomna brister. Du ska även kunna assistera vid omställningar på samtliga linjer. Du förväntas även kunna säkerställa att ordning och reda hålls under hela skiftet.
Uppdraget innebär att du kommer vara anställd av StudentConsulting och arbeta hos Annas Pepparkakor som konsult.
Vid denna anställning jobbar man främst nattskift
Uppdraget gäller endast vecka 41-8. Arbetstiderna är:
Vid dagskift:
o Mån-tors kl. 06.00-15.30
o Fre kl. 06:00-13:00
Vid kvällsskift:
o Mån-fre kl. 14.55-23.25
Vid nattskift:
o Mån-fre kl. 23:25-06-25
Detta schema gäller primärt varannan vecka
DETTA SÖKER VI
• Du talar och skriver svenska obehindrat.
• Förstår och skriver engelska mycket väl.
• Att du är prestigelös och stresstålig.
• Kunna arbeta under helger vid behov.
• Bo i närheten av Tyresö.
• Har truckkort
Vi ser att du är en person som klarar av mycket ljud och starka dofter. Du är en kommunikativ person och kan hantera plötsliga förändringar som skulle kunna förekomma.
Utöver detta ser vi det som meriterande ifall du har arbetat tidigare på lager och har erfarenhet av maskinoperatör. Vi ser högt värde i personliga egenskaper som noggrannhet, stresstålighet, prestigelöshet och flexibilitet. Vi ser gärna att du planerar att stanna på denna arbetsplats under hela säsongen.
Känner du igen dig? Skicka in din ansökan redan idag. Vi jobbar med löpande intervjuer och urval. Tjänsten tillsätts så snart vi har hittat rätt kandidat.
OM FÖRETAGET
Mångfaldigt prisbelönta StudentConsulting är ett av Skandinaviens största och ledande rekryterings- och bemanningsföretag med fokus på studenter, akademiker och yrkesutbildade. Tack vare ett stort nätverk och lång erfarenhet har vi tillsatt över 20 000 jobb det senaste året. Vi erbjuder intressanta och utmanande tjänster på både hel- och deltid inom områden som IT, teknik, ekonomi, administration, HR, marknadsföring, kundtjänst, försäljning, industri, produktion, logistik och transport. Hitta din framtid på www.studentconsulting.com Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Studentconsulting Sweden AB (Publ)
(org.nr 556674-7449) Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Linara Valiulina linara.valiulina@studentconsulting.com Jobbnummer
9504963