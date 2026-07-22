Processoperatörer sökes till Jordbro
Submit AB / Processoperatörsjobb / Haninge Visa alla processoperatörsjobb i Haninge
2026-07-22
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Vi på Submit söker nu efter engagerade processoperatörer till vår samarbetspartner i Jordbro.Om kunden:
Du kommer att arbeta i en produktion inom kemikalier, vilket innebär att du både kommer att hjälpa till i hela processen till färdig produkt. Bolaget är ett av dom ledande inom branschen och vill hitta duktiga personer för vara med under högsäsong.
Arbetsuppgifter:
Övervakning av maskiner
Utföra kvalitetskontroller för att säkerställa att produkterna uppfyller kraven
Påfyllning av material
ProblemlösningPubliceringsdatum2026-07-22Kvalifikationer
Engagerad
Ambitioner att växa inom bolaget
Tekniskt lagdKvalifikationer
Svenska i tal och skrift
Tidigare erfarenhet från produktion
Meriterade:
Truckkort
Plats: Jordbro Period: September - januari Arbetstid: Skiftarbete: 06:00-14:00, 14:00-22:00, 22:00-06:00
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Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8108477-2111766". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Submit AB
(org.nr 559072-8837), https://submitab.teamtailor.com
Fannys väg (visa karta
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131 54 NACKA Arbetsplats
Submit Bemanning Jobbnummer
10009292