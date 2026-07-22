Processoperatörer sökes till Jordbro

Submit AB / Processoperatörsjobb / Haninge
2026-07-22


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Vi på Submit söker nu efter engagerade processoperatörer till vår samarbetspartner i Jordbro.Om kunden:
Du kommer att arbeta i en produktion inom kemikalier, vilket innebär att du både kommer att hjälpa till i hela processen till färdig produkt. Bolaget är ett av dom ledande inom branschen och vill hitta duktiga personer för vara med under högsäsong.
Arbetsuppgifter:
Övervakning av maskiner

Utföra kvalitetskontroller för att säkerställa att produkterna uppfyller kraven

Påfyllning av material

Problemlösning

Publiceringsdatum
2026-07-22

Kvalifikationer
Engagerad

Ambitioner att växa inom bolaget

Tekniskt lagd

Kvalifikationer
Svenska i tal och skrift

Tidigare erfarenhet från produktion

Meriterade:
Truckkort

Plats: Jordbro Period: September - januari Arbetstid: Skiftarbete: 06:00-14:00, 14:00-22:00, 22:00-06:00
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Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16
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Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8108477-2111766".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Submit AB (org.nr 559072-8837), https://submitab.teamtailor.com
Fannys väg (visa karta)
131 54  NACKA

Arbetsplats
Submit Bemanning

Jobbnummer
10009292

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