Processoperatörer på 2-skift till Brunna (proaktiv)

Som processoperatör hos våran kund inom läkemedelsbranschen kommer du bland annat arbeta med att planera, förbereda och utföra tillverkningar enligt styrande och redovisande dokument. I rollen säkerställer du att råvaruhantering och produktionen följer givna riktlinjer utifrån ett säkert perspektiv enligt den arbetsmetod som finns hos kunden. Du jobbar för att skapa en så effektiv, miljövänlig och hållbar produktionsprocess som möjligt. Arbetsplatsen är belägen i Brunna, Kungsängen. Arbetstiderna är på heltid och är förlagda på 5-skift men eventuellt även 2-skift i perioder.
Tjänsten är ett konsultuppdrag där man blir anställd av Adecco men uthyrd till kund.
Ansvarsområde
I din roll som processoperatör kommer dina arbetsuppgifter bland annat bestå av att:
• Planera, förbereda och utföra tillverkningar enligt styrande och redovisande dokument.
• Underhålla, rengöra och hantera utrustning, material och lokaler.
• Utföra ronderingar och dokumentera dessa.
• Medverka i förbättringsarbeten och avvikelseutredningar.
• Medverka till att upprätta och utveckla styrande dokument och instruktioner.
• Övervakning av process via datorsystem
• Frekvent dokumentation i skrift
Vi söker dig som har:
• Minst gymnasieutbildning
• tekniskt intresse och förståelse av mjukvara.
• Tidigare erfarenhet från arbete inom industri/produktion och processindustri, meriterande är om du har erfarenhet av att arbeta inom läkemedelstillverkning
• arbetat med övervakning av produktion via system
• Goda kunskaper i svenska och engelska, i såväl tal som skrift.
• Kunskaper i GMP (meriterande)
• Erfarenhet av arbete i renrumsmiljö (meriterande)
Om dig
Vi söker dig som är noggrann, har ett intresse för teknik & problemlösning, har förmåga att ta egna initiativ, har ett logiskt tänkande och social kompetens. Erfarenhet av dokumentation, felsökning och hantering av maskiner är meriterande. Då uppdraget hos våra kund oftast innefattar dokumentation, läsning av manualer och instruktioner på både svenska och engelska krävs även god läsförståelse. Det är meriterande om du har erfarenhet från läkemedelsproduktion.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare:
Edvard Bergstedt via Edvard.bergstedt@adecco.se
Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via info@adecco.se
Välkommen med din ansökan!
