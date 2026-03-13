Processoperatörer med teknisk kompetens till Fresenius Kabi
2026-03-13
Publiceringsdatum2026-03-13Om tjänsten
Vill du arbeta i en högteknologisk och kvalitetsstyrd produktionsmiljö där din tekniska kompetens verkligen gör skillnad? Nu söker vi en noggrann och lösningsorienterad processoperatör till Fresenius Kabi i Uppsala - en arbetsplats där noggrannhet, kvalitet och säkerhet står i fokus. Har du tidigare erfarenhet av mekanik, är tekniskt intresserad eller arbetat mycket praktiskt med händerna kommer det att vara till en stor fördel i arbetet. Som processoperatör blir du en viktig del av produktionen av läkemedel. I rollen kommer du att arbeta med någon av de olika produktionsprocesserna fyllnings, berednings och paketeringsmaskiner. I rollen ingår även att genomföra regelbundna kvalitets- och säkerhetskontroller.
Tjänsten är en heltidstjänst med placering i Uppsala. Arbetstiderna är förlagda på 5-skift med helgdrift eller 3skift. Det är ett konsultuppdrag med 6 månaders provanställning och med stor chans till förlängning. För rätt person med rätt inställning finns det mycket stora möjligheter för karriär inom företaget.Arbetsuppgifter
• Skötsel, rengöring och hantering av utrustning, material och lokaler enligt företagets riktlinjer.
• Medverkan i kvalificeringsprocesser och rapportering av resultat i testprotokoll.
• Dokumentation av tillverkningsprocesser i enlighet med företagets verksamhetssystem.
• Genomförande av IPC-kontroller och löpande kvalitetskontroller
• Drift, övervakning och felsökning av automatiserad produktionsutrustning
Om dig
Vi söker dig med en tekniskt bakgrund och praktisk erfarenhet av att arbeta med maskiner, produktion eller tekniska system. Meriterande om du har tidigare erfarenhet som exempelvis processoperatör, maskinoperatör, bilmekaniker, underhållstekniker eller servicetekniker. Vi ser även att erfarenhet av VVS-montör eller annan teknisk hantverksbakgrund är meriterande. Du behöver inte komma från läkemedelsindustrin - det viktigaste är att du har teknisk förståelse och är van att arbeta strukturerat.Dina personliga egenskaper
• En god lagspelare med utmärkta kommunikationsförmågor.
• Noggrann och detaljorienterad.
• Driven, engagerad och ansvarsfull.
Krav för tjänsten:
• Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift.
• Teknisk, mekanisk eller hantverksmässig erfarenhet från tidigare jobb eller utbildning, vilket är särskilt meriterande på grund av avdelningens tekniska komplexitet.
• Stark förmåga att felsöka.
• Fullständig gymnasieexamen.
Vid eventuell anställning kommer en bakgrundskontroll att utföras
Vi kommer att lägga stor vikt vid din personliga lämplighet.
Kontaktuppgifter:
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Josephine Hjalmarsson via josephine.hjalmarsson@adecco.se
Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via info@adecco.se
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Fast lön
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Adecco Sweden AB
(org.nr 556447-2677), https://www.adecco.com/sv-se
National Recruiter
Josephine Hjalmarsson josephine.hjalmarsson@adecco.se Jobbnummer
9797781