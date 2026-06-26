Processoperatör till vår kund i Brunna
Adecco Sweden Aktiebolag / Maskiningenjörsjobb / Upplands-Bro Visa alla maskiningenjörsjobb i Upplands-Bro
2026-06-26
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Adecco Sweden Aktiebolag i Upplands-Bro
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-26Om tjänsten
Vi på Adecco söker nu processoperatörer till vår kund inom läkemedelsbranschen i Brunna, Kungsängen. För att möta ett identifierat och växande kompetensbehov söker vi kandidater till både pågående och kommande uppdrag hos kunden.
Som processoperatör kommer du att arbeta med att planera, förbereda och utföra tillverkning enligt styrande och redovisande dokument. Du säkerställer att produktion och råvaruhantering sker enligt gällande riktlinjer med fokus på säkerhet, kvalitet och effektivitet. I rollen bidrar du även till att utveckla en hållbar, miljövänlig och optimerad produktionsprocess i en högteknologisk och reglerad miljö.
Arbetstiderna är förlagda till heltid och omfattar 5-skift, med möjlighet till perioder av 2-skift.
Tjänsten är en heltidstjänst och ett konsultuppdrag via Adecco
Ansvarsområden:
I rollen som processoperatör kommer dina arbetsuppgifter bland annat att bestå av att:
Planera, förbereda och utföra tillverkningsprocesser enligt styrande och redovisande dokument
Underhålla, rengöra och hantera utrustning, material och lokaler
Utföra ronderingar samt dokumentera dessa noggrant
Medverka i förbättringsarbete och avvikelseutredningar
Delta i framtagning och utveckling av styrande dokument och instruktioner
Övervaka processer via datorsystem
Arbeta med frekvent och noggrann dokumentation
Vi söker dig som har:
Godkänd gymnasieexamen
Ett tekniskt intresse och förståelse för system och mjukvara
Erfarenhet från industri, produktion eller processindustri
Erfarenhet av att övervaka produktion via system
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Det är meriterande om du även har:
Erfarenhet av läkemedelstillverkning
Kunskaper inom GMP
Erfarenhet av arbete i renrumsmiljö
Om dig:
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och söker dig som är noggrann, ansvarstagande och har ett stort intresse för teknik och problemlösning. Du har ett strukturerat och logiskt arbetssätt, är initiativtagande och trivs i en roll där samarbete är en viktig del av vardagen.
Vidare har du god vana av att arbeta med dokumentation, följa instruktioner och hantera maskiner eller processer. Eftersom arbetet innefattar att läsa och tolka instruktioner och dokumentation på både svenska och engelska, är god läsförståelse en viktig förutsättning för att lyckas i rollen.
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvariga rekryterare:
Sara Sofradzija via Sara.Sofradzija@adecco.se
Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via info@adecco.se
Varmt välkommen med din ansökan!
Du ansöker genom att registrera dig via "Ansök" knappen. Vi tar inte emot ansökningar via mejl. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Adecco Sweden Aktiebolag
(org.nr 556447-2677), https://www.adecco.com/sv-se
Svetsarvägen 8 (visa karta
)
171 41 SOLNA Arbetsplats
Adecco Kontakt
National Recruiter
Sara Sofradzija sara.sofradzija@adecco.se Jobbnummer
9980353