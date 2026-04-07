Processoperatör till vår fabrik i Åmotfors - tidsbegränsad
Ta chansen och bli en del av vårt härliga gäng
Nu söker vi en ny kollega till vår fabrik i Åmotfors
Hjälp oss att skapa riktigt fint kvalitetspapper
Ansvara för att maskinerna går och mår bra
Stora möjligheter att utvecklas och lära
Samarbeta med både dina närmsta kollegor och andra avdelningar
Hos oss arbetar du på skiftgång vilket innebär att du jobbar dag-, eftermiddag-, kväll- och nattpass på ett rullande schema, i vårt fall 5 skift. Du jobbar både vardagar och helger och blir ibland inkallad med kort varsel på grund av frånvaro. Detta innebär att du då snabbt behöver kunna infinna dig på fabriken. Du arbetar nära dina kollegor för att sköta och övervaka driften i vår fabrik. Du kommer att vara en del i att arbeta med förnyelsebara förpackningsmaterial för industri och konsumentprodukter. Du kommer att medverka till att vi producerar vårt kvalitetspapper på beställda rullar!
De huvudsakliga arbetsuppgifterna består av:
Processövervakning och processoptimering (att se till att ditt område/dina maskiner funkar bra och går som de ska).
Rondering (att kontrollera och förebygga tekniska problem).
Kvalitetssäkring och förbättringsarbete (att du säkerställer att driften utförs på ett så effektivt och säkert sätt som möjligt)
Samarbete med övriga avdelningar (att se till att din avdelning funkar ihop med andra delar i fabriken).
Vi har processoperatörer i både vårt massa- och pappersbruk. Arbetsuppgifterna skiljer sig dock lite åt. I massabruket består den större delen av arbetet av processövervakning, vilket sker från våra kontrollrum där du arbetar vid skärmar för att övervaka och optimera. I pappersbruket arbetar du i större utsträckning nära maskinerna, exempelvis med att byta tambour (rulle), pappersprovning, emballering och efterbearbetning.
Om dig
Du har:
Gymnasiekompetens (gärna inom teknik eller naturvetenskap eller annan utbildning och erfarenhet som kan prövas likvärdig).
B-körkort.
Behärskar svenska i tal och skrift
• och kanske till och med:
En utbildning inom process- eller driftteknik.
Jobbat något eller några år (och gärna inom processindustrin).
• vi vill ha nya kollegor som:
Har engagemang och driv
Gillar att lära sig mer och utvecklas
Vill samarbeta och skapar en god laganda
Kan behålla lugnet när saker inte alltid går som det var planerat
Vad erbjuder vi?
Utvecklande arbete med goda utvecklingsmöjligheter
Många trevliga kollegor
Friskvårdsbidrag
Trivselpeng
Om Nordic Paper
Nordic Paper är en skandinavisk specialpappersproducent som tillverkat högkvalitativt papper sedan slutet av 1800-talet. Vi har fem pappersbruk belägna i Bäckhammar, Åmotfors, Säffle, Greåker (Norge) och Québec (Kanada). Huvudkontoret finns i Karlstad. Vi tillverkar kraftpapper som bland annat används till bärkassar, säckar och förpackningar, samt naturligt greaseproofpapper, vilket är ett fettresistent papper vars användningsområden främst är inom livsmedelsindustrin, exempelvis som bakplåtspapper.
Efterfrågan på pappersbaserade produkter ökar ständigt och vårt högkvalitativa papper är ett hållbart och miljövänligt alternativ. Som ett av de ledande bolagen i branschen levererar vi hållbara produkter till kunder i över 80 länder.
Information om tjänsten
Tjänsten är i pappersbruket.
Anställningen heltid och tidsbegränsad till 31 december 2026 med möjlighet till förlängning. Tillträde sker enligt överenskommelse. Placeringsort är Åmotfors . Arbetstiden är förlagd till kontinuerliga 3-skift.
Sista ansökningsdag är 3 maj. Urval kan komma att ske löpande, så skicka in din ansökan redan idag!
Vid frågor om tjänsten kontakta:
Yuliya Kesminas, Personalledare Pappersbruk
Mail: yuliya.kesminas@Nordic-paper.com
I denna rekrytering har vi gjort våra val gentemot media och annonsering. Vi undanber oss därför kontakt med media-och rekryteringsföretag.
Sista dag att ansöka är 2026-05-03
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nordic Paper Bäckhammar AB
https://www.nordic-paper.com/sv
Pappersvägen 1 (visa karta
)
673 34 ÅMOTFORS
För detta jobb krävs körkort.
Nordic Paper Åmotfors
Louise Andersson louise.andersson@nordic-paper.com
