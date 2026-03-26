Processoperatör till Thomas Betong i Göteborg
2026-03-26
Vill du vara en del av Team Thomas®?Vill du vara en del av ett engagerat team som har kul på jobbet? Hos oss blir du en viktig pusselbit i teamet som jobbar med att tillverka och leverera högkvalitativ betong och riktigt god service till våra kunder. Vi behöver nu en medarbetare till Göteborg.
Livet på en betongfabrik
Rollen är ansvarsfull, utmanande och mycket varierande, där ingen dag är den andra lik. Att blanda betong är ett hantverk, och med tiden utvecklas den attraktiva fingertoppskänslan för rätt kvalitet. Om du inte redan kan det så lär vi dig.
I arbetet ingår en hel del kundkontakt, provtagning, kvalitets- och arbetsmiljöfrågor, underhåll och rengöring av anläggningen, körning av hjullastare och mycket annat. Du kommer också få chans att träffa kunder och besöka byggarbetsplatser där du kan se vår betong på plats i verkligheten.
På våra anläggningar jobbar normalt mellan 1-4 personer med den dagliga driften och själva betongproduktionen. I teamet finns även kollegor inom kundservice, transport, betongpumpning m.m. Det är med andra ord ett stort team som tillsammans löser kundens behov.
Vi vill ha en hög servicegrad till våra kunder, och söker därför medarbetare som är öppna för att jobba varierande arbetstider. I vissa kundprojekt levererar vi betong dygnet runt och vi behöver kollegor som tillsammans kan bemanna dygnets alla timmar. Vi behöver helt enkelt flexibla medarbetare, men erbjuder också flexibilitet tillbaka när livet kräver det - så länge vi säkerställer god service till våra kunder och en sund arbetssituation för dig som medarbetare.
Vi har tre anläggningar i Göteborgsområdet som samarbetar tätt för att ge bästa tänkbara kundservice; Vikan, Ringön och Mölndal. Exakt vilken anläggning som blir din arbetsplats får vi ta en dialog kring. Men, samarbetet mellan fabrikerna är viktigt och det ingår att ibland arbeta på andra anläggningar än din ordinarie arbetsplats. Det förekommer också provtagningsjobb på våra kundprojekt i närområdet.
Kika gärna på denna film som visar hur det är att jobba på en Betongfabrik:
Livet på fabriken - Thomas Betong
Vi är Specialisterna på Betong
Vi har arbetat med betong sedan 1955 och tillsammans i Team Thomas har vi både lång erfarenhet och en riktigt stor teknisk kunskap. Vi är stolta över vad vi bidrar med, inte minst ur ett hållbarhetsperspektiv. Hos oss kan du alltid utvecklas, särskilt inom betong.
Vem är du?
• Du har en god förmåga att bidra till ett gott samarbete och bra service såväl internt och i externa kontakter.
• Våra dagar är föränderliga så förmåga att se möjligheter och jobba med problemlösning är viktigt.
• Egenskaper som engagemang, kvalitetsmedvetenhet, flexibilitet och noggrannhet är viktiga för att leverera en bra produkt och service.
• Att sköta om och underhålla vår anläggning är en del av uppdraget så det är bra om du är praktiskt lagd och gillar tanken på att bidra i vårt underhållsarbete.
• Har du erfarenhet från tillverkande industri eller arbete med betong eller bygg är det meriterande, men vi är främst ute efter att hitta vår nästa lagspelare. Betongtillverkning är vi bra på och dessutom bra på att lära ut!
• B-körkort är ett krav, eftersom du förväntas köra bil i arbetet.
• Har du utbildning i Fabriksbetongtillverkning klass II eller högre är det mycket meriterande, men vi är också intresserade av dig som vill lära dig.
Vi strävar efter ökad jämställdhet och mångfald i vår organisation. Därför välkomnar vi särskilt kvinnliga sökande, samtidigt som alla kvalificerade kandidater uppmuntras att söka.
Vi gör urval baserat på svaren på de frågor du besvarar i ansökan. Ge dig själv gott om tid när du besvarar frågorna. De mest kvalificerade för rollen kommer vi att bjuda in för att göra tester som ett steg i vår urvalsprocess.
Sista ansökningsdag är 19 april. Start sker efter överenskommelse men gärna så snart som möjligt.
Tester och telefonavstämningar kan komma att ske löpande under processen, likaså kan tillsättning komma att ske före sista ansökningsdag, så sök så snart som möjligt. Ansök genom att fylla i ansökningsformuläret kopplat till denna annons på vår hemsida. Vi tar inte emot ansökningar via mail.
Om Thomas Betong
Hos oss får du möjlighet att arbeta i ett familjeägt och långsiktigt bolag där vi tillsammans med våra kunder bidrar till ett hållbart byggande.
Från ett 40-tal fabriker runt om i landet tillverkar vi och levererar både färsk betong och prefabricerade betongelement i riktigt hög kvalitet. Med en önskan om att uppfattas vara bäst i branschen som Specialisterna på betong delar vi gärna med oss av vår erfarenhet och unika betongkompetens.
I Team Thomas bryr vi oss om varandra. Vi "silar snacket", tar vara på varandras olikheter och bjuder in varandra i gemenskapen. Thomas Betong ingår i svenska, familjeägda koncernen Thomas Concrete Group AB med verksamhet i Sverige, Norge, USA, Tyskland och Polen. www.thomasbetong.se Ersättning
Fast marknadsmässig månadslön. Övriga ersättningar enligt kollektivavtal. Kollektivavtal, friskvårdsbidrag,
Sista dag att ansöka är 2026-04-19
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Thomas Betong AB
(org.nr 556276-3655), http://thomasbetong.se/
För detta jobb krävs körkort.
9822082