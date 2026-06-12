Processoperatör sökes till Uppsala!
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Processoperatörsjobb / Uppsala Visa alla processoperatörsjobb i Uppsala
2026-06-12
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, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige
Vill du arbeta i en mindre tillverkningsenhet där kvalitet, säkerhet och samarbete står i fokus? Nu söker vi en processoperatör till vår kund i Uppsala – en spännande utvecklingsmöjlighet till inom kemisk tillverkning.
Vår kund är en global aktör inom life science och utvecklar produkter som används inom läkemedelsindustrin världen över. I denna roll blir du en del av ett produktionsteam med 18 kollegor som med stort kvalitetsfokus, leveransfokus och bra samarbete.
Du kommer att arbeta med kemisk tillverkning enligt batchprotokoll, där arbetet innefattar både manuell hantering och styrsystem. Rollen kräver noggrannhet och ansvar då tillverkningsprocessen måste följas exakt för att säkerställa kvalitet och arbetsmiljö.Publiceringsdatum2026-06-12Dina arbetsuppgifter
Tillverka produkter enligt fastställda batchprotokoll
Följa produktionsmetoder, rutiner och instruktioner
Rapportera tider och material i produktionssystem
Dokumentera utfört arbete enligt gällande rutiner
Aktivt bidra till sektionens förbättringsarbete
Tjänsten är på heltid med start omgående och förväntas pågå till december, med möjlighet till förlängning.
DETTA SÖKER VIKvalifikationer
Erfarenhet av batchvis tillverkning
Flytande svenska i tal och skrift
Förmåga att arbeta noggrant enligt dokumenterade processer
Ansvarstagande och säkerhetsmedveten
Officepaketet
Meriterande:
Engelska (koncernspråk)
Erfarenhet inom GMP
Låter det intressant? Skicka in din ansökan redan idag – urval sker löpande! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare StudentConsulting Sweden AB (publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Björkgatan 30 (visa karta
)
751 84 UPPSALA Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Sanne Thörnberg info@studentconsulting.com Jobbnummer
9962325