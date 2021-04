Processoperatör sökes till Uppsala - Framtiden i Sverige AB - Operatörs- och tillskärarjobb i Stockholm

Prenumerera på nya jobb hos Framtiden i Sverige AB

Framtiden i Sverige AB / Operatörs- och tillskärarjobb / Stockholm2021-04-02Har du en teknisk bakgrund och gillar att skruva/meka? Nu söker vår kund tillsammans med oss efter en person som ska vara med och bygga upp deras nya fabrik i Uppsala. Du kommer få vara med om att både bygga upp maskiner och jobba med underhållsarbete samtidigt som du får jobba mycket mer övervakning av tillverkningsprocessen. Är du intresserad när du har läst annonsen, Ansök idag!2021-04-02Denna tjänst är en roll där du får chansen att jobba som operatör. Du kommer att komma in i ett tidigt skede av deras nya sputterfabrik och dina arbetsuppgifter kommer vara kopplade till att arbeta med plast och filmutveckling. Du kommer dels att jobba med att bygga deras nya maskiner samt utföra underhållsarbete när så krävs. Du kommer även att ha arbetsuppgifter som är mer kopplat till drift- och processövervakning utav produktionen. Det är en riktigt spännande tjänst och du kommer att få chansen att jobba med en helt patenterad produkt!Företaget grundades 2003 som en följd efter 20 års forskning inom elektrokroma material vilket idag är en av företagets huvudområden, tillsammans med smarta glas. I år så har deras helt nya fabrik för sputtring blivit klar. Det är i denna fabrik som man kommer att producera deras elektrokroma material medans deras andra fabrik fokuserar mer på glaset. Det är den första i sitt slag för norra Europa. Fokus för fabriksbygget är miljö och klimat med minskade transportsträckor, kortare ledtider och en direkt kontroll på kvaliteten. Sputtring används i deras rulle till rulle process där plastfolie beläggs med nanotunt elektrokromt material, en huvudprocess vid produktion av vår dynamiska produkt.Skallkrav:Gymnasie alt. YH, med teknisk inriktningSvenska & Engelska i tal och skriftTidigare erfarenhet som Processtekniker, Processoperatör eller dyliktMeriterande:Tidigare erfarenhet inom vakuumteknikTysktalandeTraverskortPersonliga egenskaper och beteenden:Hög arbetsmoral och flexibelDrivenSom anställd på Framtiden AB kan du känna dig trygg. Samtliga av våra tjänster omfattas utav kollektivavtal vilket ger dig avtalsenliga villkor gällande semester, lön, pension, sjukfrånvaro etc.Som anställd på Framtiden får du alltid en personalansvarig som finns tillgänglig för dig under hela anställningsperioden. Personalansvarig har som uppgift att hjälpa dig att utvecklas i din yrkesroll samt att säkerställa att du trivs på din arbetsplats.Framtiden finns till för att världen behöver fler bra företag. Vi levererar personal till företag och samtidigt ger vi jobb till människor. Vi lever efter våra värderingar som är Glädje, Enkelhet och Kör! Vi är specialister på att rekrytera unga talanger, dvs. personer som är i början av sin karriär, till rätt företag. Framtiden finns på sju orter i Sverige samt i Oslo och är ett av Sveriges snabbast växande företag.Framtiden arbetar med både bemanning och rekrytering och vår idé är att minska avståndet mellan utbildningen och arbetslivet. Vi hjälper våra kunder till en bättre framtid genom den personal som vi förmedlar.För denna tjänst kommer du under en inledande period vara anställd genom oss på Framtiden för att sedan gå över och bli anställd direkt hos kundföretaget.Start; Omgående alt. enligt överenskommelseOrt: UppsalaOmfattning: HeltidArbetstid: 7-16 (skiftarbete kan förekomma)Urval sker löpande och tjänsten kan komma vara tillsatt innan sista ansökningsdag. Annonsen är publicerad tills dess att tjänsten inte är tillgänglig. Ansök idag för att vara med i processen!Kontaktperson(er)Fredrik SvelanderSista dag att ansöka är 2021-05-02Framtiden i Sverige AB5671057