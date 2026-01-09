Processoperatör sökes till Lantmännen!
2026-01-09
Har du erfarenhet av lagerarbete och truckkörning? Är du en lagspelare? Är du intresserad av att arbeta heltid under en period som processoperatör?
Vi söker nu dig som vill arbeta som processoperatör hos Lantmännen under deras högsäsong, som sträcker sig från februari till augusti/september. I rollen som processoperatör kommer du att arbeta tillsammans med ett litet team på ett lager, därför lägger vi vikt vid personliga egenskaper och tidigare erfarenhet. Lantmännen har ett stort fokus på arbetsmiljön och jobbar strategiskt med säkerhetsfrågor för att säkerställa en trygg miljö för alla anställda. I denna roll behöver du därför ha ett säkerhetstänk kopplat till arbetsmiljön.
Arbetsuppgifterna innefattar truckkörning och varuplock. Varorna är spannmål av olika slag som ska ut till Lantmännens kunder. Med avseende på varorna kan du inte vara känslig mot damm eller smuts. I varuplocket kommer du behöva plocka kilovis, vilket innebär att du behöver ha lätt för siffror och huvudräkning.
Arbetstiderna är förlagda kl 07-16, måndag till fredag. Arbetsplatsen är belägen centralt i Västerås.
Som processoperatör hos Lantmännen får du möjlighet att jobba med norra Europas ledande aktör inom lantbruk, maskin, bioenergi och livsmedel. Du får även chansen att jobba i ett team där kvalitet till kunderna prioriteras.
Detta är ett konsultuppdrag, vilket innebär att du blir anställd av StudentConsulting och uthyrd till vår kund Lantmännen.
DETTA SÖKER VI
Som person är du strukturerad och noggrann i ditt arbete. Du bör vara lösningsorienterad, ha en hög arbetsmoral, glimten i ögat och du bör inte vara rädd för att hugga in där det behövs. För att trivas i tjänsten behöver du vara ansvarsfull, självgående och trivas med att arbeta självständigt såväl som i team. Du behöver även ha ett öga för säkerheten för att säkerställa en trygg arbetsmiljö för samtliga.
Det är som krav att du har:
- B-körkort
- Gymnasial utbildning
- Truckkort A1-4, B1-4
- Erfarenhet av truckkörning och lagerarbete
Utöver detta behöver du kunna svenska flytande i tal och skrift. Du behöver även kunna huvudräkning och ha lätt för siffror.
Som en del i processen kommer vi att begära utdrag från belastningsregistret.
Sista dag att ansöka är 2026-02-01
Detta är ett heltidsjobb.
