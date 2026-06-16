Processoperatör sökes för omgående start i Malmö
Processbemanning Svenska AB / Maskinoperatörsjobb (livsmedel) / Malmö Visa alla maskinoperatörsjobb (livsmedel) i Malmö
2026-06-16
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Har du erfarenhet från livsmedelsindustrin och trivs i en fysiskt krävande arbetsmiljö där du får använda din styrka? Då kan den här tjänsten vara helt rätt för dig!Publiceringsdatum2026-06-16Om tjänsten
Just nu söker vi dig som vill arbeta inom livsmedelsindustrin som processoperatör hos vår kund i Malmö. I rollen kommer du att arbeta praktiskt med satser i produktionen, paketera råvaror, ta fram produkter enligt recept samt datummärka och väga upp råvaror för både automatisk och manuell fyllning. Arbetet är fysiskt krävande och innefattar mycket rörelse och lyft, vilket innebär att du behöver ha god fysik. Du kommer dessutom att arbeta i en produktionsmiljö där temperaturen varierar mellan cirka +6°C och +25°C, och ibland ännu varmare.
Arbetstiderna kommer inledningsvis vara på dagtid men på sikt kan det bli aktuellt med ständig eftermiddag.
Dagtid: kl. 06:45 – 15:45 (1 timmes rast)
Eftermiddag: kl. 15:30 – 02:00 (1 timmes rast)
Placering: Malmö
Start: Omgående
Krav för tjänsten:
• Tidigare arbetserfarenhet inom processindustrin
• Flytande svenska i tal och skrift
• Kunna arbeta angivna tider
• Körkort och tillgång till bil
Meriterande för tjänsten:
• Kunskaper kring hygienstandard
• Tidigare erfarenhet av uppvägning/receptläsning
• Truckkort A+BDina personliga egenskaper
Som person är du ambitiös, är inte rädd för att ta i och van vid högt tempo. Du är fysiskt stark och kan tänka dig att arbeta i en tyngre miljö. Du ska kunna samarbeta med dina kollegor. Du skall ha en stark arbetsmoral samt en god förmåga att arbeta självständigt och ta ansvar för det dagliga arbetet.Så ansöker du
Varmt välkommen med din ansökan via ansökningslänk nedan! Ansökningarna behandlas löpande och konfidentiellt. Observera att vi ej har möjlighet att behandla ansökningar som inkommer via mail eller andra kanaler. Vid frågor om tjänsten når du oss under vardagar, kl. 08-17 på 042-21 02 99. Läs gärna mer om oss på www.processbemanning.se.
Om Processbemanning
Processbemanning AB är ett nischat rekryterings- och bemanningsföretag. Med huvudkontor i Helsingborg genomför vi uppdrag i hela Skåne. Som rekryteringskonsulter har vi flera års erfarenhet av rekrytering och bemanning. Genom vår metodik och vårt breda branschnätverk kan vi erbjuda dig som arbetsgivare kvalificerade personallösningar på såväl kollektiv- som tjänstemannasidan. Som anställd hos oss har du en trygg anställning med kollektivavtal i ett auktoriserat bemanningsföretag. Vi har ett stort antal uppdragsgivare i Skåne vilket ger oss stora möjligheter att matcha just din kompetens och profil mot lediga uppdrag. Läs mer om oss på www.processbemanning.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7875632-2055942". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Processbemanning Svenska AB
(org.nr 556059-4987), https://processbemanning.teamtailor.com
Vasatorpsvägen 3 (visa karta
)
254 57 HELSINGBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Processbemanning AB Jobbnummer
9966491