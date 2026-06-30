Processoperatör skift - Norra Stockholm

WeStaff Sweden AB / Processoperatörsjobb / Stockholm
2026-06-30


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Vi på WeStaff Sweden söker nu engagerade processoperatörer till ett världsledande teknikföretag i Norra Stockholm. Här får du möjlighet att arbeta i en modern och högteknologisk produktionsmiljö där kvalitet, precision och kontinuerliga förbättringar står i fokus.


Rollen

Som processoperatör ansvarar du för att övervaka, styra och säkerställa att produktionsprocesserna fungerar effektivt och enligt uppsatta kvalitetskrav. Du arbetar med avancerad produktionsutrustning, följer processparametrar och bidrar aktivt till att optimera produktionen.
Arbetet sker i en ren, strukturerad och tekniskt avancerad miljö där noggrannhet och ansvarstagande är avgörande för ett framgångsrikt resultat.
Arbetstid: Heltid, 2-skift eller natt Start: Omgående Plats: Norra Stockholm



Publiceringsdatum
2026-06-30

Arbetsuppgifter
Övervaka och styra produktionsprocesser enligt fastställda rutiner

Säkerställa att produktionen uppfyller kvalitets- och produktionskrav

Utföra löpande kontroller, mätningar och dokumentation

Felsöka och åtgärda enklare driftstörningar

Genomföra omställningar och justeringar av produktionsutrustning

Delta aktivt i förbättrings- och utvecklingsarbete

Samarbeta med kollegor inom produktion, teknik och kvalitet



Vem söker vi?
Vi söker dig som är ansvarstagande, kvalitetsmedveten och trivs i en produktionsmiljö där struktur och noggrannhet är viktigt. Du har ett tekniskt intresse och motiveras av att säkerställa stabila processer och hög produktkvalitet.
Du arbetar självständigt när det krävs, samtidigt som du bidrar till ett gott samarbete inom teamet. Som person är du lösningsorienterad, engagerad och har ett stort fokus på säkerhet och kvalitet.


Vi ser gärna att du har:

Erfarenhet som processoperatör, maskinoperatör eller produktionsoperatör

Erfarenhet från tillverkande industri eller processindustri

God teknisk förståelse och vana att arbeta med produktionsutrustning

Förmåga att följa instruktioner, processbeskrivningar och rutiner

Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift

Meriterande/extra plus om du har:

Erfarenhet av tekniska maskinställningar och ritningsunderlag

Kunskap inom kvalitetssäkring och mätteknik

Erfarenhet av arbete i renrum eller högteknologisk produktionsmiljö

Truckkort eller traverskort

Teknisk utbildning eller motsvarande arbetslivserfarenhet

Erfarenhet av förbättringsarbete enligt Lean eller liknande arbetssätt

Vi erbjuder:

Ett utvecklande uppdrag hos ett globalt teknikföretag

Moderna lokaler och en säker arbetsmiljö

Introduktion och stöd från erfarna kollegor

Möjlighet till kompetensutveckling och långsiktig karriärutveckling

Kollektivavtal, friskvårdsbidrag och konkurrenskraftiga villkor

Tillägg för skift- eller nattarbete enligt gällande avtal

Upplägg: Heltid, 2-skift eller natt

Om WeStaff Sweden
Vi är ett växande konsult- och rekryteringsföretag i Sverige. Vi är ett auktoriserat bemanning & rekryteringsföretag som hjälper företag att växa & människor att utvecklas i sina yrkeskarriärer.
Våra värderingar är personlig relation, trygghet och långsiktighet i det vi gör varje dag. Vi är ett kundskapsdrivet team som har över 30 års erfarenhet från branschen.
Vårt arbete kännetecknas av kvalitet, nytänkande och med ett personligt engagemang så gör vi skillnad på arbetsmarknaden i Sverige. Läs mer om oss på www.westaff.se

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-27
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Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7995645-2078786".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
WeStaff Sweden AB (org.nr 559368-8319), https://www.westaff.se
Nybrogatan 56 (visa karta)
114 40  STOCKHOLM

Arbetsplats
WeStaff Sweden

Jobbnummer
9985927

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