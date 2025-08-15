Processoperatör med kvalitetsansvar till Östra Fornås Lantbruk
2025-08-15
KORT OM ÖSTRA FORNÅSA LANTBRUK
Östra Fornåsa Lantbruk är ett familjeföretag som ligger på östgötaslätten mellan Motala och Linköping. I dagsläget odlar de huvudsakligen potatis men från och med 2022 odlar de även morötter. Men Östra Fornåsa lantbruk är inte "bara" ett lantbruk. Innanför dörrarna kan de stoltsera med en högteknologisk produktion där potatisen rengörs, sorteras och packeteras.
ARBETSBESKRIVNING
Just nu söker företaget en driven Processoperatör som vill utveckla och effektivisera Tvättlinan och dess arbetssätt. Du kommer ansvara för processnära underhåll och säkerställa att det sker förebyggande och i samplanering med övrig drift. Arbetet ska utföras på ett strukturerat sätt mot en tydlig målbild. Denna roll har ett stort ansvar att säkerställa en hög kvalité under säkra, effektiva förhållanden.
Utöver arbetsbeskrivningen så förväntas du hoppa in och hjälpa till där produktionen behöver stöd.
Detta är ett rekryteringsuppdrag via Job&talent med anställning hos Östra Fornåsa Lantbruk AB.
DINA KVALIFIKATIONER
Vi tror att du har en produktionsteknisk utbildning, alternativt har förvärvat motsvarande kompetens genom relevant yrkeserfarenhet. Du är en prestigelös person som inte har problem med att utföra arbetsuppgifter utanför rollbeskrivningen. Du trivs med att söka utvecklingspotential och har ett stort dataintresse. Det är en stor fördel om du är tekniskt intresserad, besitter mekaniska kunskaper och kunskaper inom enklare elinstallationer.
Du måste behärska både svenska och engelska i tal och skrift.
Du bör ha körkort och bil då arbetsplatsen inte har närliggande kollektivtrafik för att ta sig till till arbetet.
Dessutom är det meriterande om du har påvisad erfarenhet av effektiviterings- och kvalitetsarbete inom industri/ produktion och att du tidigare har arbetat med optiska sortering maskiner.
ANSÖKAN
Är du den vi söker? Om du har frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare. Kontaktuppgifter hittar du längre ned.
Ansökan sker genom att du registrerar dig nedan. Bifoga CV och personligt brev. Observera att vi inte har möjlighet att hantera ansökningar som inkommer via mail eller telefon.
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Varmt välkommen med din ansökan!
OM JOB&TALENT
Job&Talent erbjuder kvalitativa rekryterings- och bemanningstjänster inom bland annat logistik, industri, bygg, event, administration och detaljhandel. I Sverige sysselsätter vi årligen 10 000 medarbetare och omsätter 1,8 miljarder kronor. Job&Talent startade 2009 i Spanien och är numera ett globalt bolag som återfinns på de största europeiska marknaderna, i USA och Sydamerika. I Norden ingår även Storesupport och Jobzone i koncernen. Ersättning
