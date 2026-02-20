Processoperatör inom paketering sökes för säsongsuppdrag i Tyresö
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Lagerjobb / Tyresö
2026-02-20
Söker du ett spännande uppdrag i en dynamisk miljö och trivs med att vara del av ett team. Är du intresserad av ett säsongsuppdrag från augusti - december. Då har vi tjänsten för dig!
Vi söker nu för vår kunds räkning processoperatörer för högsäsongen!
I rollen som processoperatör kommer du att att genomföra uppstart och avslut på samtliga linjer enligt maskindokument. Du kommer att ansvara för att arbetet sker enligt gällande säkerhetsföreskrifter och påtala eventuella uppkomna brister. Du ska även kunna assistera vid omställningar på samtliga linjer. Du förväntas även kunna säkerställa att ordning och reda hålls under hela skiftet.
Du arbetar kontinuerligt med att hålla en god ordning kring sin arbetsplats och respekt för organisation och individ. Inom ditt team kommer ni arbeta med i ett högt tempo och du är en aktiv deltagare i arbetsplatsens förbättringsarbete.
Uppdraget är ett säsongsarbete och sträcker sig från maj/augusti till december på heltid. Arbetstiderna är förlagda i 3-skift vilket innebär att du förväntas kunna arbeta både dag-, kvälls, och nattpass.
Detta är ett konsultuppdrag som innebär att du kommer vara anställd av StudentConsulting och arbeta hos vår kund som konsult.
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som är nyfiken och engagerad och trivs med att arbete i ett högt tempo tillsammans med dina teamkollegor. Du är en kommunikativ och prestigelös person och kan hantera plötsliga förändringar som skulle kunna förekomma.
För att vara aktuell för tjänsten ser vi att du uppfyller följande krav:
Du talar och skriver svenska obehindrat
Förstår och skriver engelska mycket väl
Kunna arbeta under helger vid behov
Har truckkort
Bo i närheten av Tyresö
Utöver detta ser vi det som meriterande ifall du har arbetat tidigare på lager eller har erfarenhet av arbete i produktion. Vi ser högt värde i personliga egenskaper som noggrannhet, stresstålighet, prestigelöshet och flexibilitet.
Låter tjänsten intressant för dig? Skicka in din ansökan redan idag! Vi jobbar med löpande intervjuer och urval och tjänsten tillsätts så snart vi har hittat rätt kandidat. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Studentconsulting Sweden AB (Publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Radiovägen 23 (visa karta
)
135 48 TYRESÖ Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Linara Valiulina sthlm.lager.logistik@studentconsulting.com Jobbnummer
9755872