Processoperatör inom Life Science
2026-02-05
Vill du arbeta i en högteknologisk och kvalitetsstyrd produktionsmiljö inom Life Science? Vi söker en noggrann och ansvarstagande produktionstekniker som vill arbeta med produktions- och materialflöden i Uppsala.
OM TJÄNSTEN
Som produktionstekniker arbetar du nära produktionen och ansvarar för materialflöden till och från produktionslinorna. Rollen är bred och innefattar lagerhantering, transporter, administration i affärssystem samt arbete enligt GMP och andra kvalitetssystem.
Tjänsten är ett konsultuppdrag via Academic Work, där du blir anställd av Academic Work och arbetar på plats hos vår kund.
Det här är ett perfekt uppdrag för dig som trivs med struktur, variation och som vill arbeta i en verksamhet där kvalitet och säkerhet alltid står i fokus.
Dina arbetsuppgifter
Du kommer bland annat att arbeta med:
Lager- och materialhantering
• Godsmottagning och mottagningskontroller (inkl. ID-kontroll och provuttag)
• Plock och pack till produktion
• Hantering av interna materialuttag, returer och kassation
• Mottagning och kontroll av färdig produkt
• Lagerinventeringar (wall-to-wall och toppartiklar)
Transport & logistik
• Interna transporter mellan lager och produktionslinor
• Skicka färdiga produkter till extern lagerpartner (3PL)
• Upprätta fraktsedlar, tullfakturor och ADR-dokument
• Boka transporter och hantera pallpool
System, kvalitet & säkerhet
• Rapportera transaktioner i affärssystemet M3
• Arbeta med handdatorer och etikettutskrifter
• Säkerställa korrekt dokumentation enligt GMP/cGxP
• Följa SHE-policy samt stoppa arbete vid kvalitets- eller säkerhetsrisk
• Daglig tillsyn av truckar samt medverkan vid audits
VI SÖKER DIG SOM
• Har avslutad gymnasieutbildning
• Har goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
• Har grundläggande datorvana (Word, Excel)
Det är meriterande om du har
• Har erfarenhet av GMP eller liknande kvalitetssystem
• Har truckvana
Som person är du noggrann, ansvarstagande och strukturerad. Du trivs med rutiner men är samtidigt flexibel och samarbetar gärna med andra. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
Sista dag att ansöka är 2026-03-05
