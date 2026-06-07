Processoperatör | Bubs / Orkla Snacks Sverige | Jönköping
Experis AB / Maskinoperatörsjobb (livsmedel) / Jönköping Visa alla maskinoperatörsjobb (livsmedel) i Jönköping
2026-06-07
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Experis AB i Jönköping
, Habo
, Mullsjö
, Nässjö
, Ulricehamn
eller i hela Sverige
Vill du ha en central roll i en modern och högteknologisk produktion där kvalitet, säkerhet och samarbete står i fokus?
BUBS, en del av Orkla Snacks Sverige, söker nu engagerade processoperatörer som vill vara med och tillverka några av Sveriges mest älskade konfektyrprodukter. Detta är en direktrekrytering, vilket innebär att du blir anställd direkt av Orkla.
Din roll
Som processoperatör hos BUBS får du en viktig och varierad roll i en automatiserad produktionsmiljö. Du ansvarar för att övervaka, styra och optimera produktionsprocesser samt säkerställa att produktionen håller hög kvalitet och effektivitet.
Du blir en del av ett kompetent och sammansvetsat team där samarbete är en självklarhet. Samtidigt söker vi dig som bidrar med driv och initiativ - någon som aktivt är med och utvecklar arbetet framåt i det dagliga.Publiceringsdatum2026-06-07Arbetsuppgifter
I rollen ansvarar du för att produktionen fungerar säkert och effektivt enligt Orklas högt ställda krav. Arbetsuppgifterna innefattar bland annat att:
Övervaka och styra produktionsflöden via datoriserade system
Felsöka och åtgärda tekniska störningar
Utföra förebyggande underhåll och enklare reparationer
Hantera råmaterial och färdiga produkter enligt rutiner
Dokumentera driftdata, avvikelser och förbättringsförslag
Delta aktivt i förbättringsarbete för ökad effektivitet och kvalitetProfil
Vi söker dig som trivs i en produktionsmiljö där struktur, ansvar och lagarbete är avgörande men där du också förväntas bidra med eget driv och initiativ.
För att lyckas i rollen ser vi att du:
Är strukturerad och har god ordning i ditt arbetssätt
Tar ansvar för både ditt eget arbete och helheten i produktionen
Är initiativtagande och vågar agera när du ser vad som behöver göras
Har ett driv och en vilja att "hugga i" där det behövs
Är trygg i grupp och bidrar aktivt till ett positivt och effektivt samarbete
Vågar ta plats och vara med och driva arbetet framåt tillsammans med teamet
Du kommer till en grupp med hög kompetens, där vi nu vill stärka upp med fler personer som aktivt bidrar till framdrift, tar initiativ och är med och skapar energi i teamet.Kvalifikationer
Gymnasieutbildning inom industriteknik, el/energi eller motsvarande
Erfarenhet av industriell produktion
Grundläggande IT-kunskaper och förståelse för styrsystem
Svenska i tal och skrift samt grundläggande engelska
Truckkort A1-A4 (gärna även B1)
Meriterande
Erfarenhet från livsmedelsproduktion
Kunskap om eller arbete enligt HACCP
Genomförd HASP-utbildning (eller motsvarande)
Erfarenhet av processindustri eller automatiserad produktion
Mer om tjänsten
Tillsvidareanställning med sex månaders provanställning
Skiftarbete: 5-skift, vilket kan innebära:
Ständigt 2-skift
Ständig natt
Ständig helg
Bakgrundskontroll (utdrag ur belastningsregistret) genomförs inför anställning
Om Orkla Snacks Sverige
Orkla är Nordens ledande varumärkesbolag inom dagligvaror och har över 18 000 anställda. Orkla Confectionery & Snacks Sverige står bakom starka varumärken som OLW, BUBS, Göteborgs Kex och Ballerina. Med en kultur som präglas av engagemang, mod och samarbete erbjuder Orkla en arbetsplats där du får möjlighet att utvecklas och växa.
Orkla erbjuder
Hos Orkla får du arbeta i en modern produktion med starka varumärken och engagerade kollegor. Här uppmuntras du att ta initiativ, påverka och utvecklas - både i din roll och inom koncernen.
Kontakt och ansökan
I denna rekrytering samarbetar Orkla Snacks Sverige med Jefferson Wells. Vid frågor är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult Sara Takahashi.
Urval sker löpande, skicka därför in din ansökan så snart som möjligt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Experis AB
(org.nr 556855-1104)
Betavägen 4, Jönköping (visa karta
)
556 52 JÖNKÖPING Arbetsplats
Bubs / Orkla Via Jefferson Wells Rekrytering Kontakt
Contact
Sara Takahashi Sara.Takahashi@jeffersonwells.se Jobbnummer
9951103