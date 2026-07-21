Processoperatör
Nordic Sugar AB / Processoperatörsjobb / Eslöv Visa alla processoperatörsjobb i Eslöv
2026-07-21
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Processoperatör
Vill du ha en viktig roll i en avancerad och automatiserad produktionsprocess där ditt arbete gör skillnad varje dag? Nordic Sugar söker nu en processoperatör till vår sockerlösnings- och sirapsavdelning i Örtofta, där du tillsammans med ditt team ansvarar för produktion, optimering och kvalitetssäkring.
Vi söker nu en processoperatör till vår sockerlösning/sirapsavdelning på Nordic Sugar. Du blir en del av ett team som tillsammans ansvarar för tillverkningen av sockerlösning och sirap i flera sammankopplade processteg. Arbetet sker till stor del från en driftledningscentral med stöd av styrsystem och analyser, där ni tillsammans följer upp, optimerar och säkerställer en stabil och säker produktion. Vi erbjuder en strukturerad introduktion så att du får goda förutsättningar att komma in i rollen och utvecklas över tid.
Ordinarie arbetstid är intermittent 3-skift med lediga lördagar/söndagar/helger. Andra arbetstider kan förekomma kortare perioder under året. Tjänsten är en tillsvidareanställning.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Arbeta i ett team bestående av operatörer, samordnare och processingenjör som tillsammans ansvarar för planering, tillverkning och uppföljning inom samtliga processavsnitt för sirap- och sockerlösningsproduktion
Genomföra driftoptimeringar i produktionsprocessen med hjälp av styrsystem och laboratorieanalyser, samt att utföra nödvändiga processkorrigeringar i samråd med övriga kolleger
Felsöka, åtgärda och rapportera fel på produktionsutrustningen inom ansvarsområdet
Genomföra processanalyser och analyser på färdiga produkter till kund Publiceringsdatum2026-07-21Bakgrund
Du har en lämplig teknisk grundutbildning från gymnasiet och gärna på eftergymnasial nivå.
Vi tror att du har erfarenhet av liknande processoperatörsarbete
Grundläggande kunskaper i Officepaketet
Du behärskar svenska & engelska i tal och skrift.
Vem är du?
Du trivs med att arbeta tillsammans med andra och bidra till teamets gemensamma mål. Samtidigt är du trygg i att ta eget ansvar och driva ditt arbete framåt när det behövs. Du är noggrann och uppmärksam i ditt arbete, och har ett intresse för att förstå och förbättra processer. Du ser vad som behöver göras och bidrar till att hitta lösningar – både självständigt och tillsammans med dina kollegor.
Vad erbjuder vi?
Nordic Sugar är inte bara ett vanligt företag – det är en plats där vi tillsammans strävar efter att forma en smakfull framtid. Vi vill erbjuda dig chansen att få en meningsfull och givande erfarenhet, vara en del av vår gemenskap och göra skillnad.
Genom vårt kollektivavtal har du omfattande skydd både vid sjukdom och för din pension. Hos oss får du den unika möjligheten att kunna ta ut din semester per timme, och vi har även arbetstidsförkortning på upp till 54 timmar. Vi har goda utvecklingsmöjligheter och förmåner som gym och massage på jobbet, friskvårdsbidrag, föräldraledighetstillägg och vällagad lunch till förmånligt pris.
Ansökan och information:
För ytterligare upplysningar om befattningen kontaktar du avdelningschef Niklas Braun, tfn: 0709-537607 eller rekryterare Caroline Teinvall, tfn: 0709-537597. Frågor av facklig karaktär besvaras av Tobias Fäldt IF Metall, tfn: 0709-539675. Din ansökan till tjänsten som "Processoperatör" sänder du till oss via ansökningsknappen senast 2026-08-07. Vi tar emot ansökningar löpande. Observera att vi inte tar emot ansökningar via e-post. Vi ser fram emot din ansökan och återkommer med återkoppling efter semesterperioden.
Vänligen notera att Nordic Sugar har nolltolerans mot droger och alkohol. Drogtest genomförs i samband med anställning och bakgrundskontroll genomförs som en del av rekryteringsprocessen.
Vi avböjer vänligen alla kontakter angående ytterligare kanaler, kampanjer eller rekryteringsstöd.
Nordic Sugar – Karriärföretag 2026
"Nordic Sugar visar ett långsiktigt engagemang för sina medarbetares utveckling och välmående genom en kultur som präglas av stabilitet, ansvar och samarbete. Företaget kombinerar starka värderingar med fokus på innovation och hållbarhet, vilket skapar en arbetsmiljö där människor trivs och vill stanna. Nordic Sugar framstår som en attraktiv arbetsgivare med en tydlig framtidsinriktning och är ett välförtjänt Karriärföretag 2026." – Karriärföretagen
Nordic Sugar är stolt utnämnt till ett av Sveriges Karriärföretag 2026 – en kvalitetsstämpel som visar att vi erbjuder en arbetsplats där människor kan växa, trivas och känna stolthet. Utmärkelsen ges till arbetsgivare som erbjuder särskilt goda karriärmöjligheter för studenter och unga yrkesverksamma, och för oss är den ett bevis på vårt långsiktiga arbete med kompetensutveckling, hållbarhet, innovation och en kultur präglad av ansvar och samarbete.
Vi tror att framtidens livsmedelsindustri utvecklas av människor som vill göra skillnad – och hos oss får du möjlighet att vara en del av den resan.
Mer om Nordic Sugar
Här på Nordic Sugar är vi stolta över att vara hela Sveriges sockerbolag. Vi brinner för att erbjuda högkvalitativa sockerprodukter till våra invånare och företag. Med våra rötter i den bördiga skånska myllan är vi det enda sockerbruket i hela landet. Tillsammans med betodlarna gör vi landet självförsörjande på socker och bidrar till den nationella matförsörjningen. Dessutom bidrar vi genom att förse lantbruket med högklassigt foder till djuren.
Vår styrka ligger i samverkan och proaktivt arbete. Vi har många lyhörda och kunniga sockerexperter här, men det är genom samarbete och dialog som vi skapar verkligt kundvärde, från betodling till matframställning.
Vi tar också ansvar för framtiden genom att minska vår energikonsumtion och klimatpåverkan. Att förbättra våra processer och metoder för att ta tillvara på allt från betan. Genom att prioritera hälsa och säkerhet i alla situationer kan vi skapa en trygg och harmonisk arbetsmiljö. Vi lägger även stor vikt vid våra kunders välbefinnande och erbjuder säkra produkter och leveranser. Vi är stolta över att vara ett modernt sockerbolag som förenar ansvar och omsorg med nyskapande strategier.
Hos oss sprider vi glädje och kamratskap. Vi är inte bara experter och ledare, utan vi vågar också tänka i nya banor och ta egna initiativ. Vi tror på att våga och att inspirera varandra.
Välkommen till Nordic Sugar – Livet blir väldigt mycket tråkigare utan oss och vårt socker. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nordic Sugar AB
(org.nr 556456-1602)
Örtofta Sockerbruk (visa karta
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241 93 SOCKERBRUKSVÄGEN 1 Arbetsplats
Nordic Sugar Örtofta Jobbnummer
10007972