Processoperatör
Randstad AB / Processoperatörsjobb / Uppsala Visa alla processoperatörsjobb i Uppsala
2026-06-29
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-29Dina arbetsuppgifter
Är du en erfaren processoperatör som söker en ny utmaning eller har du ett stort intresse för produktion och industriverksamhet och vill testa något nytt?
Vi söker nu processoperatörer för ett spännande uppdrag till vår kund i Uppsala. Som processoperatör kommer du att arbeta med drift och övervakning av produktionsprocesser. Du ansvarar för att säkerställa att produktionen genomförs enligt fastställda kvalitetskrav, och att alla processer följer gällande regelverk och säkerhetsföreskrifter. Du arbetar både självständigt men samarbetar även med andra avdelningar i produktionen.
För att axla rollen har du en gymnasieexamen och vi tror att du arbetat i en liknande roll som operatör, industriarbetare, mekaniker, industriarbetare eller liknande. Vidare ser vi att du är noggrann, ansvarstagande och lojal. Du har en förmåga att arbeta både självständigt och i team.
Uppdraget är inledningsvis ett konsultuppdrag på 6 månader med goda chanser till förlängning eller anställning hos vår kund. Arbetet innebär skiftgång och kan omfatta både två-skift och fem-skift, vilket inkluderar kvällar, nätter och helger.
Som konsult hos Randstad är du anställd hos oss och jobbar ute hos vår kund. Du har samma fördelar hos Randstad som hos andra arbetsgivare med kollektivavtal och förmåner som friskvårdsbidrag, företagshälsovård, försäkringar och rabatt på träningskort. Utöver det erbjuds du även en mängd karriärmöjligheter, får möta olika företagskulturer och erfarenhet från olika branscher vilket gör att du utvecklar din kompetens och får ett välfyllt CV. Tjänsten kan innebära många kontakter och då är det viktigt med god samarbets- och kommunikationsförmåga. Som person ser vi att du är drivande och van att arbeta självständigt. Söker du en arbetsgivare som erbjuder varierande uppdrag och nya kontaktnät kommer du att trivas hos oss.
Urval kommer att ske löpande och kan därför komma att tillsättas innan sista ansökningsdatumet.
OBS! Vi tar ej emot ansökningar via mejl, ansök smidigt genom vår hemsida.
Välkommen med din ansökan redan idag!
Om du har några frågor eller funderingar är du välkommen att höra av dig till oss på talent.center@randstad.se
Ansvarsområden
Drift och övervakning av produktionsutrustning och processer.
Kontroll av produktkvalitet och säkerställande av att rätt specifikationer följs.
Rapportering av avvikelser och åtgärdande av eventuella problem.
Dokumentation av alla steg i produktionsprocessen enligt GMP.
Samarbete med andra avdelningar för att optimera produktionsflöden.Kvalifikationer
Har en avslutad gymnasieexamen eller har flerårig arbetslivserfarenhet som vi bedömer relevant.
Har goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Är noggrann, ansvarstagande och har en hög arbetsmoral.
Har förmåga att arbeta både självständigt och i team.
Kunna arbeta skiftErfarenheter
ProduktionslinjeTillverkningOm företaget
Randstad
På Randstad vet vi att alla människor har en plats på arbetsmarknaden. Med verksamhet över hela landet och inom alla kompetensområden hjälper vi människor att hitta ett jobb som känns bra, och där de får möjlighet att växa, utvecklas och uppnå sin fulla potential.
Med närmare 600 000 anställda i 38 länder är Randstad världsledande inom HR-tjänster, med målsättningen att bli världens främsta och mest uppskattade partner på arbetsmarknaden. Genom att kombinera vår passion för människor med kraften i dagens teknologi hjälper vi människor och företag att uppnå deras fulla potential. Vi kallar det Human Forward. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Randstad AB
(org.nr 556242-1718), https://randstad.se/job-redirect/aaf3a925-6af3-45c8-8245-8bd059430a67
753 10 UPPSALA Arbetsplats
Randstad Jobbnummer
9983955