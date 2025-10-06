Processoperatör
2025-10-06
Ett hållbart arbetsliv
På SCA har du möjlighet att göra skillnad på riktigt. Med skogens kraft bidrar vi till en hållbar framtid och hjälper våra kunder över hela världen att minska sina fossila avtryck. Vill du utvecklas och tänka nytt så kommer du att trivas hos oss, för vi ger alla möjlighet att nå sin fulla potential. Vi vet att det är människorna som gör framgångarna!
Just nu söker vi en processoperatör till avdelning Energi & Återvinning.
Välkommen med din ansökan!
Din nästa utmaning
Som processoperatör är du en viktig pusselbit för fabrikens produktion. En viktig del av rollen är arbete med styrning och övervakning av processen, optimering och trimning.
På Energi & Återvinning arbetar du i en arbetsgrupp om sex processoperatörer och i arbetsuppgifterna ingår att bidra till en hälsosam och säker arbetsmiljö. Du bidrar med rondering, felsökning och förbättringsarbete samt ska verka för optimala driftsförhållanden så att våra produktionsmål nås.
Vem är du?
Vi söker dig som har en god samarbetsförmåga och som vill bidra till avdelningens gemensamma insats för att nå uppsatta mål. Det är viktigt att du har hög säkerhetsmedvetenhet. Som person är du är lojal och tar stort ansvar för ditt bidrag, både individuellt och i skiftlaget.
Du har en avslutad gymnasieutbildning inom teknik eller motsvarande. Det är meriterande om du tidigare arbetat inom liknande industri eller har utbildning med inriktning mot processindustri. Har du erfarenhet från arbete med sodapanna eller indunstningsanläggning är detta en fördel. För att lyckas i den här rollen tror vi att du har ett stort intresse för produktion och är en problemlösare med starkt driv att trimma, förbättra och utveckla arbetet.
Våra kärnvärden - ansvar, högklassighet och respekt - är grunden för allt vi gör på SCA. Därför är det viktigt att dina värderingar överensstämmer med dem.
Vad erbjuder vi dig?
Hos oss får du stora möjligheter att växa och utvecklas. Vi uppmuntrar till kompetensutveckling, till att ta ansvar och till att du förverkligar dina idéer. På SCA är vi måna om varandra och vi erbjuder ett öppet, stöttande arbetsklimat. Vi förstår också vikten av ett hållbart arbetsliv.
Som anställd hos oss får du jobba med den allra senaste tekniken och vara en del i omställningen till ett hållbart samhälle. Våra skogar och de produkter vi sätter på marknaden bidrar med en klimatnytta större än utsläppen från Sveriges alla personbilar under ett år. Vi tar vara på precis varje del av de träd som vi avverkar och producerar produkter från skogen som bidrar till att motverka klimatförändringarna. Att göra skillnad på riktigt ger arbetet en extra dimension.
Vill du veta mer?
För mer information om tjänsten kontakta: Åsa Eriksson, gruppchef drift asa.eriksson@sca.com
För mer information om rekryteringsprocessen kontakta: Sarah Östlin, HR Business Partner sara.ostlin@sca.com
Facklig företrädare är: Roger Boström, Pappers avd. 167 roger.bostrom@sca.com
Sista ansökningsdag är 2025-10-20
Tjänsten är tillsvidare och tillträde efter överenskommelse.
I samband med intervju kontrollerar vi giltig identitetshandling.
Om SCA
Kärnan i SCAs verksamhet är skogen, 2,7 miljoner hektar i norra Sverige, Estland, Lettland och Litauen. Kring denna unika resurs har vi byggt en välutvecklad värdekedja baserad på förnybar råvara från våra egna och andras skogar.
SCA har en effektiv och integrerad värdekedja med ett miljöcertifierat skogsbruk och moderna produktionsanläggningar belägna i anslutning till skogsinnehavet. SCAs snabbt växande skog binder koldioxid, bolagets produkter bidrar till ett mer hållbart samhälle och den förnybara fibern kan ersätta produkter baserade på fossila råvaror. Ersättning
Undefined Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-20
Sarah Östlin (+46) 60164021
