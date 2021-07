Processoperatör - Skill Rekrytering & Bemanning AB - Tunnplåtslagarjobb i Norrköping

Vi söker nu en processoperatör till en av våra kunder inom tillverkningsindustrin som kan hjälpa dem att lyfta till nya höjder. Välkommen med din ansökan!

Skill jobbar med kort- och långsiktig kompetensförsörjning. Vårt tjänsteutbud består av rekrytering och bemanning och våra kunder finns främst inom industri och IT. Vårt fokus är att matcha talanger med företag i utveckling men även att hitta och skapa framtidens arbetskraft. Vi är ett nav för talanger i olika åldrar, med olika erfarenheter och skills som vill ta nästa steg. A talent hub, helt enkelt.

Du kommer att vara en del av ett team men samtidigt till stor del själv ansvara för dina arbetsuppgifter. Som processoperatör hos vår kund kommer du tillsammans med dina kollegor ansvara för tillverkningsprocessen från början till slut. Det innebär att du kontinuerligt kommer övervaka tillverkningsprocessen och dagligen hantera de maskiner du övervakar för dagen enligt schemat. Som ny på avdelningen kommer du att introduceras till dina arbetsuppgifter och rutiner och få den stöttning du behöver både från din chef och dina seniora kollegor.

Produktionen körs dygnet runt och skiftarbete kommer att bli aktuellt i tjänsten. Start början/mitten av augusti.

Vi söker dig som är noggrann, ansvarstagande och har en stor vilja att lära. Vi ser dig som är praktiskt lagd, tycker om att arbeta med händerna och ha en känsla för kvalité. För tjänsten är det meriterande om du har en gymnasieutbildning inom exempelvis teknik, industri eller liknande. Likaså om du har erfarenhet inom tillverkningsindustrin. Du har god förmåga att följa och hålla isär instruktioner samt tycker om att ta ansvar för och arbeta självständigt med dina arbetsuppgifter. Hos vår kund är säkerheten högsta prioritet och utbildning inom säkerhet kommer ske på svenska i tal och skrift. Din kommunikationsförmåga på svenska är därmed en viktig del likaså ditt säkerhetstänk.

Truckkort är ett krav.

Ansökningsförfarande
Du är välkommen med din ansökan bestående av CV och personligt brev på skill.se så snart som möjligt. Vi jobbar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Under semesterperioden kan återkoppling gällande din ansökan komma att dröja. Vi räknar med att kunna ge dig återkoppling senast i augusti.

Vid frågor vänligen kontakta ansvarig rekryterare Emma Angervåg emma.angervag@skill.se

Varaktighet, arbetstid
Heltid Tillsvidare

Fast lön

Sista dag att ansöka är 2021-07-31