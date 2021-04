Processoperatör - Lantmännen Ek För - Processoperatörsjobb (trä/papper) i Strängnäs

Lantmännen Ek För / Processoperatörsjobb (trä/papper) / Strängnäs2021-04-14Är din passion också att göra positiv skillnad inom livsmedel? Bli en del av Cerealia, där vi tillsammans förenar ett starkt affärsfokus med ett brinnande intresse för människor i syfte att uppnå vår vision; att bli Nordens ledande livsmedelsföretag. Vi är en del av Lantmännen, en stor koncern med verksamhet globalt. Vi inspirerar och lyfter varandra på vägen mot våra mål - och vi vill ha med dig på vår resa!Nu öppnar vi upp för en spännande möjlighet på Lantmännen Cerealia i rollen som processoperatör till vår kvarn av mjölprodukter i Strängnäs.Tjänsten är ett vikariat på heltid med fem-skift fram till 31 januari 2022.Kvarnen är hjärtat i produktionen i Strängnäs och varje månad tillverkas tonvis med mjöl som utgör grunden för våra produkter. Om du har ett intresse för processtillverkning finns det mycket du kan lära dig hos oss. Vi erbjuder ständigt löpande interna utbildningar som breddar dina kunskaper inom processtillverkning och dess produktionsflöde och där ingen dag är den andre lik. Det är på så vis en händelserik och utvecklande roll samt bransch du kommer att få jobba i.Teamet består av fem personer där varje person arbetar självständigt på ett eget skift. Totalt har hela anläggningen ca 30 medarbetare som du kommer att arbeta nära. Det råder en väldigt familjär stämning och möjlighet till utbyte av avdelningsöverskridande kunskaper också ges utrymme.Det här kommer du att göraI rollen som processoperatör kommer du att arbeta enligt uppsatta rutiner och skiftscheman. Du kommer bland annat utföra kvalitetskontroller såsom stickprover som säkerställer att våra produkter har rätt värden och hygienkontroller och hygienkrav såsom skötsel av maskiner och övrig utrustning. Emellanåt kan arbetet vara fysiskt tungt men det finns bra hjälpmedel till hands. Arbetsmiljö och säkerhet är en viktig del för oss och ett stort fokusområde i rollen.Det här behöver du för att lyckas och trivasDu har:- Gymnasial utbildning gärna inom process- och livsmedelsteknik eller motsvarande arbetslivserfarenhet- Möjlighet att arbeta 5 skift dvs; dag, kväll, natt och helg- Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift då många termer och recept förekommer på svenska- God datorvana då man kommer att arbeta mycket i system- Meriterande om du har erfarenhet inom livsmedelstillverkning och LEAN/LEADDu är:- Positiv och serviceinriktad- Lösningsorienterad och inte rädd för att hugga in där det behövs då vi alla hjälps åt- Självständig, strukturerad och noggrann i ditt arbeteDu delar våra värderingar - Öppenhet, Helhetssyn, Handlingskraft - och vårt löfte om att ta ansvar från jord till bord. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig tillämplighet och vi ser gärna kvinnliga sökande till tjänsten för ökad mångfald. Tjänsten kan komma att tillsättas före annonsens slutdatum, så skicka därför gärna in din ansökan så snart som möjligt.Vad vi erbjuder digLantmännen är en stor internationell koncern och vi har en unik bredd i vår verksamhet. Detta innebär att vi kan erbjuda utvecklingsmöjligheter med varierande inriktning för såväl specialister som generalister inom olika bolag och branscher i fler än 20 länder. Vi arbetar aktivt med intern rörlighet och vill bidra till att medarbetare utvecklas och känner engagemang varje dag. Together we reimagine the world of grain!Låter detta intressant?Vi hoppas det! Vi arbetar med löpande urval vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Så vänta inte för länge!Om du har några frågor gällande rollen eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta rekryterande chef. Vi ser framemot din ansökan!Lantmännen är ett lantbrukskooperativ och norra Europas ledande aktör inom lantbruk, maskin, bioenergi och livsmedel. Vi ägs av 20 000 svenska lantbrukare, har 10 000 anställda, har verksamheter i ett 20-tal länder och omsätter 50 miljarder SEK på årsbasis. Genom forskning, utveckling och verksamhet i hela värdekedjan tar vi tillsammans ansvar från jord till bord. Läs gärna mer på www.lantmannen.se. Lantmännen Cerealia är en del av Lantmännens livsmedelsdivision. Vi utvecklar, tillverkar och saluför ett brett sortiment av nyttiga och hälsosamma livsmedel med basen i lokalt odlat spannmål. Vår kärnverksamhet är spannmålsbaserade produkter, inklusive mjöl, müsli, knäckebröd, pasta och pannkakor, men vi tillhandahåller även färdigrätter, vegetariska livsmedel och drycker, och mycket mer. Kungsörnen, AXA, START, FINN CRISP, Amo, Regal, Gooh och GoGreen är exempel på våra varumärken, som har ett gemensamt mål; att göra positiv skillnad inom livsmedel!Läs mer på www.lantmannencerealia.com. Varaktighet, arbetstidHeltid Visstidsanställning 6 månader eller längre2021-04-14Fast månads- vecko- eller timlönSista dag att ansöka är 2021-04-20Lantmännen Ek För5691080